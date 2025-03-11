女兒00878和00919加總50張…0056預計要達15張！孫太：做就對了不用教孩子存股

＊原文發文時間為3月6日

怎麼「教」孩子存股？

其實孫太的主張自始自終都相同，那就是「不用教！」做就對了。

沒錯，今天女兒傳訊告知孫太他又買了2張0056，西滴！還買在今天0056相對高的36.85，但這是她自己下單，喜歡而買進的ETF，目前她持有30張的00878和20張的00919，這2檔每次配息大約可以配發1.4~1.5萬的股息給她，而她目前則在衝刺0056，預計到達15張左右！

誰要她買的她自己！

誰下單的？她自己！

誰領股息的？她自己！

女兒最常的是下單之後跟孫太報備，因為孫太會問她，你確定證券帳戶裡的金額足夠扣款喔？千萬不能違約交割喔！所以她也養成習慣，只要下單就會傳Line跟我分享。

怎麼教的？沒教，只有做給她看！

是的，孩子是會學習的，她們有一雙明亮的眼睛會觀察的！如果爸爸、媽媽因為投資股票而失和，家庭一天到晚吵鬧，又或是爸爸投資賺錢就心情好，投資失利就打罵家人...你覺得孩子會喜愛投資股票嗎？

同樣，如果爸媽投資穩定，且明顯因為這個投資模式改善了家境，讓家庭生活品質提升！且不會因為一時間的漲跌出現過大的情緒起伏！你覺得孩子會喜歡嗎？

孩子自己喜歡才會持續執行！

有粉絲說想「幫」自己的孩子存股，但孫太自己從不這麼做，因為你幫他存是善意，但有一天當你存了一大筆的資產給他，他不會有任何感覺，因為他會覺得那是「額外」的一筆資產！也許改天聽到別人說一句：「我買OOXX幾天就賺了10幾%，你還在一年領那些股息」！沒經歷過「持有」階段的孩子，也許就賣出了你存了多年的股票，改當沖去了也說不定，那你還「幫她存」嗎？

我喜歡讓孩子自己去持有，而持股的配息隨她自己怎麼運用，我也完全不干涉，因為我讓她知道：

那是妳的帳戶-不是爸媽的 那是妳的股票-你是為自己存不是替爸媽存 你有100%的決定權-任何決策自行作主 你有100%資金的運用權-那是妳的錢

當你看著配息越來越多，越來越穩定，從一開始的幾百元逐步成長到每次領到約上萬元，孩子會有成就感，此外，看到資本利得也隨之增加，孩子也會有成就感！那不需要我們家長教，投資的時間和持股成就感會自然而然教她！你說是吧？

當孩子感受體會深時，那就不需要用嘴巴教了！我的女兒經歷過家庭吃饅頭當早餐連續7年多的經歷，而因為存股，目前提升了家庭生活狀態，這些點點滴滴，我相信都在她自己的心頭！如果存股很差，孫太投資股票很焦慮、家庭生活水平更不好...你覺得孩子還會想要學習這種投資方式嗎？

最後...只要投資方式優良，你用這樣的投資模式真的提升了家庭生活水平！我想你一定會很想分享給自己的孩子！

但反過來想，是不是只要這個投資模式夠優秀，其實不用你主動教！孩子自己就巴不得趕快學起來，不是嗎？

孫太想教給孩子的不是存股投資的「工具」，而是存股投資的「思維」、「觀念」和「價值觀」！因為工具是一時的，但人生觀才是一輩子的！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。