台股ETF受益人1052萬人創高 21檔同樂創高

大盤上周大跌2.07%，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，使得台股ETF受益人數再度創高。根據台股ETF集保戶股權分散3月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增1,104,86人，今年來增加298,685人，總人數來到10,524,521人再度創下歷史新高，受益人數同時創新高的共有21檔，包括元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）等九檔在內的季配型台股高息ETF也同步創高，顯示出有穩定配息的台股高息ETF還是相對持續受到投資人熱愛。

群益投信ETF研究團隊指出，大盤下跌，是讓存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場的好時機，可以用更低的成本，加速累積張數。台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，對於台股後市，觀察代表投資人風險的VIX指數也由年初的16上揚至近期的22.62，且持續上揚，顯見市場面對關稅人川普作風已逐漸趨向保守觀望，然而宏觀數據所呈現的則是一片樂觀，台灣2月製造業經理人指數（PMI）)大幅跳升至54.0，較1月50.8明顯回升，顥示製造業景氣進一步改善，在實體經濟持續擴張的前提下，加上預估2025 年台灣企業獲利成長性仍有近15%水準，預期台股可持續往上中長期偏多趨勢，遇到大盤大跌時可逢低分批加碼布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。