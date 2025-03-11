台股ETF 受益人數創高

台股上周摜破半年線，但ETF投資人顯然沒在怕，愈跌愈買。據最集保戶股權分散資料顯示，台股ETF受益人數上周大增逾11萬人，累計達1,052.4萬人，再創歷史新高，主要增加在市值型、高股息兩大類。

進一步看台股ETF，上周有四檔受益人增加超過1.5萬人，以調降費用的元大台灣50（0050）增加最多，單周暴增5.13萬人，再來是國泰永續高股息1.67萬人、群益台灣精選高息1.54萬人、富邦台50的1.5萬人，元大高股息以9,662人排名第五。

至於海外ETF受益人數方面，上周人氣續強，增加近4萬人，兩周以來增加逾8萬人，今年以來受益人增幅高達11%，在三類ETF中表現最佳，且仍以追蹤費城半導體、Nasdaq 100，及S&P 500等指數的海外ETF最受青睞，凸顯投資人對美股後市仍具信心；受益人數增量排行榜前十名的海外ETF，都增加千人以上。

對於近期股市拉回，中國信託投信基金經理人張圭慧表示，科技板塊仍處人工智慧爆發性成長時刻，回檔可使估值更趨合理，待市場利空消化完畢後，科技股可望引領大盤向上，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF。

海外ETF方面，以美股相關的主題型ETF持續吸引投資人目光。

上周受益人數成長最多的海外ETF，前十名依舊由美國主題ETF盤踞，包含加密貨幣、美股科技巨頭、低軌衛星等的主題型ETF仍受投資人青睞。

陸港股昨（10）日雖同步拉回，但陸港ETF仍是今年表現最好的海外ETF。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，目前海外長線資金尚未回流陸港股，低配中國的回補壓力變大，有可能成為下一波的陸港股上攻助力，陸港股ETF可逢回布局。

債券ETF方面，受益人數周減3.3萬人，連兩周減少逾5萬人，今年以來受益人數已減少逾2%，顯示股市回檔後估值趨於合理，反而較債市更吸引投資人。

但值得注意的是，短天期公債ETF與非投等債ETF受益人數持續逆勢上揚，反映出投資人偏好的兩極化現象。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，隨著美國政府可能調降補充槓桿比率（SLR），可望進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市。

建議投資人可逢低布局長天期美債與投等債ETF，另透過持有短債ETF，降低投組波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。