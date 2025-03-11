陸港ETF 逢回是買點

陸港股昨（10）日呈現漲多拉回，盤面上25檔相關ETF單日平均跌幅超過2%，槓桿型的跌幅更高達7%～8%間，然而陸港ETF仍是2025年表現最好的海外ETF，當中的三檔槓桿型漲幅超過三成，原型也有超過兩成的報酬。

中國信託投信ETF經理人陳雯卿表示，日前中國兩會在科技創新的議題上，談及AI大模型、算力資源、機器人、自動駕駛等核心領域。隨著AI格局的改變，具備AI應用與底層技術的港股科技企業，正迎來成長價值重估。

陸港科技股在估值提升的同時，企業盈利也逐步改善中，從而有望推動市場進入一個較好的投資階段。陳雯卿認為，目前海外長線資金尚未回流陸港股，低投資配置中國的回補壓力變大，有可能成為下一波的陸港股上攻助力，陸港股ETF可逢回布局。

富邦恒生國企正2（00665L）經理人黃煜翔表示，自DeepSeek-R1開源模型問市以來，模型演算法優化證明可彌補硬體資源的不足，AI投資焦點也因此從硬體設備轉向軟體應用，加上人形機器人做為美中科技競爭的下一個賽道，包括深度求索及宇樹科技在內的杭州六小龍成為中國科技圈新貴，並成功提振科技自主化信心，另外市場在美股高評價、以及川普衰退（Trumpcession）的擔憂下，也因此推動資金轉向評價處於相對低點的陸港股市場，尤其是AI相關受惠類股及科技網通巨頭，造就港股今年以來績效傲視全球。

在政策面，黃煜翔指出，2025中國兩會已於3月4日召開，國務院總理李強宣布2025重要經濟目標，包括GDP成長5%、失業率5.5%、城鎮新增就業1200萬人、居民消費價格漲幅2%、財政赤字率4%，另外在政府工作報告中，首次提出的新詞有具身智能、6G、智能機器人、零基預算改革等，顯示出經濟轉型目標以及穩定房地產市場仍為政策重心，有助於延續市場樂觀氣氛。

儘管美中之間的關稅戰火持續燃燒，但投資人對於政府加大財政資出來穩定內需及就業會有顯著效果，有利於中國股市發展，建議長線維持偏多操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。