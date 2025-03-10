台股拉回 0050單周投資人數增加再創新紀錄

元大台灣50（0050）受益人數達95.63萬人再創新紀錄。截至3月7日當周，投資人數再增加5.1萬人，自公布費用率調降後，連續五周為ETF增加第一，累積增加人數17.2萬，同樣追蹤台灣50指數的富邦台50亦增加6.8萬人，分別居春節假期後市值型ETF加碼冠亞軍。

法人指出，3日台積電早盤跌破千元，元大台灣50的K值跌落20以下，依據歷史經驗，已來到逢低買進位置。本波台股自23,700點快速下跌至22,400點附近回測年線，觸發買盤進場，重點標的台積電、元大台灣50投資人數單周均大增逾5萬人，分別改寫新高。

回顧2024年8月5日台股大跌，元大台灣50的K值跌落20，至2024年8月20日來到高點89，波段漲幅15.8%，同期間富邦台50則為14.7%，均有不錯報酬。

專家分析，目前元大台灣50管理費已經是全部台股ETF最低，未來如規模持續增加還會再調整費率，等於說是「天天都在降」，搭配近期價格修正，進場點已出現，加上規模已接近下一個調降關卡5,000億，持續有利長期持有投資人。

至於分割作業，專家也提醒這一波新進的投資人如持續持有，就算是1股也有投票權，4月2日至4月21日可透過券商APP的「股東e服務」進行投票，別忘記自己的投票權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。