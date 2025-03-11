富邦喊話別放棄006208 網勸「儘早降價」搬歷史借鏡

元大台灣50（0050）宣布降低經理費及保管費用，不久後又接著宣佈啟動「分割」計畫，若投資人投票通過，價格有望回到36.98元的發行價。不少富邦台50（006208）股東因此考慮換股。富邦投信近日於YouTube官方頻道，上傳影音內容，表示一定會正面回應，只是要等待事情明確之後，希望投資人不要放棄006208，耐心等待最新消息。

富邦投信經理人洪珮甄說，非常理解大家對於006208的期待。為了廣大投資人的權益，我們肯定會正面的回應，但要等到事情更明確的時候，才會發公告通知。在這之前，還請大家一定不要輕易拋棄006208，也不要被降費迷惑，因為光是賣出就會有券商的手續費，還有證券的交易稅的成本，總共是0.2425%。參照006208過去的績效，每年增益的部分，就遠超過降費的部分。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「富邦投信經理人說話了，拜託你各位投資人不要放棄006208，請大家一定不要拋棄006208，不要被降費迷惑，真的沒有差多少，拜託，不要走！」

其他人則留言「你慢慢討論我先買」、「那你就調降費用啊」、「有時間做行銷不如早點跟進改革、「但事實就是真的要計較新買進的存股買0050比較划算」、「已改買0050，若有降價再改買006208」、「沒差你有需要跳出來講嗎？」、「我也是停扣006208，改扣0050」。

有不少網友提及過去類似狀況，留言「元大真的比較會變通，0056那時候也是改季配」、「當初國泰00878季配息，元大0056最後受不了也跟進了」，認為富邦非常需要跟進降價，才能保有市場競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。