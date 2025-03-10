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投資人越跌越買 00919躍登台股ETF單日成交王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF單日成交量前十大。（資料來源：CMONEY、2025/3/10）
台股ETF單日成交量前十大。（資料來源：CMONEY、2025/3/10）

權王台積電（2330）收盤價跌破千元，台股大盤終場下跌116.92點，使得台股ETF表現連帶失色，觀察今日台股ETF成交量表現，00919雖小跌0.08%，不過單日成交量達11萬張，為10日最大成交量王，投資人對穩定配息的台股ETF越跌越買。

市場法人表示，00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，00919最新配息公告0.72元維持新高，預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，除息日為3月 18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

ETF理財達人表示，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。00919今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現價量齊揚的好表現，以00919固定息值0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息（00919）ETF基金經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批布局，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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