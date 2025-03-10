00790B 4月16日起終止櫃檯買賣

你說信貸存股真的很危險嗎？那我覺得還是要看使用者個人的能力，事實上我在信貸期間從2018年到現在也遇過很多次大跌，但除了當初的停利的金融股之外，目前總市值、股息也不斷穩定提升中。

2025-03-10 11:53