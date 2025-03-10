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00790B 4月16日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

復華投信經理之復華精選美元債券傘型證券投資信託基金之復華8年期以上次順位金融債券ETF（00790B）受益憑證，將於2025年4月16日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於2025年2月14日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經復華投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

復華投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢復華投信網站（https://www.fhtrust.com.tw/）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 櫃買中心

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