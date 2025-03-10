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009804除0050、006208外的新選擇！周冠男：正確投資是躺在指數道路上耍廢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

聯邦投信今天在台灣證券交易所舉辦聯邦台灣精采50ETF（009804）會中特別安排聯邦投信董事長涂洪茂致詞，ETF經理人周彥名介紹ETF，更特別邀請到政大商學院副院長周冠男教授，也是暢銷書「長期買進」的作者，分享他多年來在行為財務學的研究發現與如何將理論應用到個人投資。

聯邦投信董事長涂洪茂在致詞時表示，聯邦投信是聯邦銀行旗下的子公司，成立迄今已有25年。今天台灣的ETF市場蓬勃發展。我們今天在這裡就是我們聯邦投信回應投資人的需求，發行聯邦投信的第一檔009804。今天特別在這裡舉辦這個投資講座的目的，也是希望能為大家在ETF的投資路上帶來更正確的投資觀念與投資方法。

009804介紹

聯邦投信總經理莊雅晴及ETF經理人周彥名表示，009804可說是第三檔台灣50 ETF，也是台灣50ETF的新選擇。該ETF同樣追蹤台灣前50大市值公司的表現，但與市場上已發行的兩檔台灣50 ETF有所區別。並特別針對單一個股權重過高的情況進行調整，設計單一持股30%的上限；此外，該ETF還有收益平準金的設計，讓投資人領有穩定配息。

該ETF以小資銅板價10元的發行價推出，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族。也適合持有台積電股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。該ETF募集期為3/17-3/21。

周冠男教授演講

政大商學院副院長周冠男教授在其演講時首先介紹其多年在行為財務學上的研究發現，包括各式各樣的行為偏誤現象，例如過度自信、心理帳戶、框架效應、錨定效應。周教授特別指出在台灣，過度自信導致投資人交量過多，但投資績效卻下降。散戶每個人每年因為過度交易，每年損失了新台幣1,870億元，約減損了3.8%的年報酬率，相當於台灣GDP的2.2％。

在投資策略上，周教授指出ETF原始發行的動機是為了獲取分散跟長期的投資效益。研究顯示各種投資策略短期有可能打敗大盤指數，但長期幾乎都顯著的落後大盤。指數市值型ETF的理論基礎優勢是基於傳統的投資分散及效率市場理論，避免承擔可分散風險。在實務交易優勢則是簡單不花時間，成本低。

在結論時間，周教授表示行為觀點下的個人投資建議是把自己不理性的手綁起來。而長期被動投資剛好就是最好的投資策略，例如0050、006208及009804。周教授最後舉華倫·巴菲特的投資格言：在錯誤的道路上，奔跑也沒有用。周教授表示其投資格言就是：正確的投資方法，是躺在指數的道路上耍廢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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