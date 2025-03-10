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信貸存股真的很危險？存股哥：遇過很多次大跌但總市值、股息不斷穩定提升

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

＊原文發文時間為3月8日

昨天收到銀行3月份通知，信貸餘額剩下最後12萬，代表這筆信貸存股之旅即將結束，第一筆是在A銀行辦理，只有小額25萬，還了一年多之後轉增貸50萬到現在的B銀行，目前利率應該是2.5%左右。

一開始A銀行的25萬我都買了金融股，分別是台中銀、台新金、第一金，其中台中銀、台新金最多，加上原有及後續的存股部位，台中銀獲利30萬、台新金獲利10萬，如各位現在所見，除第一金之外我的幾乎全都轉高股息了。

你說信貸存股真的很危險嗎？那我覺得還是要看使用者個人的能力，事實上我在信貸期間從2018年到現在也遇過很多次大跌，但除了當初的停利的金融股之外，目前總市值、股息也不斷穩定提升中。

等明年9月這筆信貸全繳完之後，這些負債買進的股票全部變成淨資產，我賺到期間領到的所有股息、提前加大資金的時間成本、以及部分獲利了結的帳面報酬，且我把這些信貸買進的股票當成擔保品質押，加速我的本金累積速度。

在這段時間我深刻體會到通膨的「正面」力量，通膨會讓貨幣貶值，但同時也會讓負債貶值，另一說法就是隨著時間的過去，這些負債對你的影響會越來越小，因為你還款還起來會越來越輕鬆。

也許是加薪、也許是現金流，總之你的收入會不斷增加，但信貸的成本幾乎不會改變，你用來覆蓋固定成本的資金會越來越多，相對的你就會覺得更輕鬆點。

以我自己為例，目前每個月本利和才7000，但我每年股息幾十萬，加上月月配股息現金流，要去覆蓋這些本利和對現階段的我來說輕而易舉，如果當初沒有鼓起勇氣踏出第一步，那我也不可能在幾年的時間就累積出現在的成果。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

信貸 報酬 本金 現金流 通膨 高股息

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