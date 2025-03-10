市值型如跑步、高股息是瑜珈！倆男：兩種ETF都買如同健身

投資就像運動

每天上班已經夠累，回家還要想投資，真的好難。

但你知道嗎？投資就像運動一樣，不同方式適合不同需求！

不如看看你的運動習慣是哪一種：

1.市值型ETF = 跑步

穩定耐力賽，長期慢慢累積

你有沒有發現，很多人開始跑步的時候，一開始沒什麼感覺，但長期堅持下去，體力變好、身材變好了！

市值型ETF就像這樣，投資標的通常是大型優質企業，漲幅可能不快，但長期下來，績效驚人！

關鍵觀念：長跑選手不怕短暫的風雨，因為終點線一定會越來越近！

2.高股息ETF = 瑜珈

放鬆身心，每月穩穩收穫

做瑜珈的人，通常不是追求爆發力，而是希望身心放鬆、慢慢調整體質。

高股息ETF就像瑜珈一樣，不一定漲得最快，但定期給你「現金回饋」，幫你補充生活能量！

關鍵觀念：像瑜珈一樣，透過長期穩定的練習（領息），慢慢調整財務體質！

3.高股息+市值型ETF = 健身

肌力+心肺，雙管齊下！

有運動習慣的人都知道，光跑步不夠，還要搭配重訓，才會讓身材更均衡！

如果你想要兼顧成長性和股息，那麼「市值型 + 高股息ETF」的組合，就是健身房的「有氧 + 重訓」！

關鍵觀念：透過多元訓練（投資組合），打造更健康的財務體質！

你的投資風格是哪一種？

穩穩累積資產，長期成長；跑步型（市值型ETF） 想要穩定領息，享受現金流；瑜珈型（高股息ETF） 想要資產成長+穩定領息；健身型（兩者兼具）

◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。