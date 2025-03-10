009804將於17日開募！特邀政大商學院副院長舉行投資講座

聯邦投信10日於台灣證券交易所舉辦「聯邦台灣精采50ETF（009804）投資講座」，該ETF募集期為3/17-3/21。貴賓包括聯邦投信董事長涂洪茂致詞、009804經理人周彥名、更特別邀請到政大商學院副院長周冠男教授，也是暢銷書「長期買進」的作者分享多年來行為財務學的研究與理論應用。

聯邦投信董事長涂洪茂表示，聯邦投信是聯邦銀行旗下的子公司，成立迄今已有25年。台灣的ETF市場蓬勃發展，聯邦投信發行第一檔ETF「聯邦台灣精采50ETF（009804）」，同時回應投資人的需求。目的也是希望能為投資人在ETF的投資路上帶來更正確的投資觀念與投資方法。

聯邦投信總經理莊雅晴、ETF經理人周彥名表示「009804聯邦台灣精采50ETF」可說是第三檔市值型台灣50 ETF，也是台灣50ETF新選擇。

該ETF同樣追蹤台灣前50大市值公司的表現，但與市場上已發行的兩檔台灣50 ETF有所區別，主要特別針對單一個股權重過高的情況進行調整，設計單一持股30%的上限；此外，該ETF還有收益平準金的設計，讓投資人領有穩定配息。

另外，以小資銅板價10元的發行價推出，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族。也適合持有台積電（2330）股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。

政大商學院副院長周冠男教授表示，多年在行為財務學上的研究發現中，包括各式各樣的行為偏誤現象，例如過度自信、心理帳戶、框架效應、錨定效應。

周冠男教授指出，在台灣，過度自信導致投資人交量過多，但投資績效卻下降。散戶每個人每年的因為過度交易，每年損失了新台幣1,870億元，約減損了3.8%的年報酬率，相當於台灣GDP的2.2％。

投資策略上，周冠男指出ETF原始發行的動機是為了獲取分散跟長期的投資效益。研究顯示各種投資策略短期有可能打敗大盤指數，但長期幾乎都顯著的落後大盤。

指數市值型ETF的理論基礎優勢是基於傳統的投資分散及效率市場理論，避免承擔可分散風險。在實務交易優勢則是簡單不花時間，成本低。此外，周冠男引用華倫巴菲特的投資名言：在錯誤的道路上，奔跑也沒有用。

整體而言，周冠男表示，行為觀點下的個人投資建議是把自己不理性的手綁起來。而長期被動投資剛好就是最好的投資策略。例如長期買進0050、006208及009804等。他表示，重要的是「正確的投資方法，是躺在指數的道路上耍廢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。