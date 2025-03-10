00922為何比0050、006208跌得少…同市值型ETF？因「隱藏1祝福」發威了

台積電（2330）日前宣布加碼投資美國1000億美元（約3.3兆元新台幣），但川普仍考慮對台積電及其他晶片廠課徵最高100%關稅，加上台積電美國廠被指控歧視美國員工，集體訴訟案預計4月8日開庭審理，今（10）日股價早盤應聲下跌1.29%至992元，失守千金大關，連帶市值型ETF 0050、006208也不可倖免，跌幅約1%；反觀新一代市值型00922僅跌0.56%，相對抗跌。

台積電早盤最重跌13元至992元，跌幅達1.29%，連帶使市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）股價重挫，0050跌1.07%至184.35元最慘，006208跌約0.87%至109.3元尾隨其後；反觀同樣是市值型ETF的國泰台灣領袖50（00922）僅持有台積電約3成，今晨最多僅跌0.56%至21.27元，跌幅約是0050的一半。

為什麼差這麼多？市場法人表示，0050及006208之所以跌那麼重，主要就是因為其成分股宛如「台積電一個人的天下」，持有台積電將近6成，已失去市值型ETF買入「一籃子」股票分散風險的特性，個股風險過大；反觀新一代市值型ETF的00922則因有持股30%限制，在過往台積電強漲時看似動力相對低，如今看來卻是「隱藏祝福」。

市場法人進一步說明，從1-2月台股ETF績效排行榜也可看出來，0050含息報酬率為負數，00922則有0.14%，因此可推估，若未來台積電績效跑輸大盤，甚至僅僅是持平，00922的績效將狠甩0050、006208這對老大哥們，成為市值型黑馬。值得注意的是，00922已公布配息金額為0.63元，將於3月18日除息，年化殖利率近6%，適合愛息族持有，提醒最後買進日為3月17日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。