00878配息縮水非常正常「23、21元」兩關鍵價位！小童：現買進也還有年化6％

00878最新的配息也開始調降，而股價表現上也如我們之前預期的，在碰到壓力之後就開始修正。那到底現階段00878的關鍵區域我們要怎麼規劃呢？以及為什麼00878的配息縮水其實是非常正常的呢？

重點回顧

那首先，如果有印象的朋友，應該都記得我在去年11月中分享00878的這部影片吧？

當中就有提到，很多人說什麼00878配息很高，年化殖利率可以上看10%之類的。但在當時卻反而分析，我認為不應該拿單一季度的配息去估算。因為買高股息如果是為了配息的話，通常不太可能會只抱一季而已，或是短期而已。

所以在這種前提之下，我會認為應該要以「長期平均」的表現來做為預期。這樣不只是在操作上比較不會患得患失，而且也會相對比較客觀。所以你說這次的調降有很意外嗎？其實也還好，因為它只是因為成份股的震盪，加上回歸過去常態的平均表現而已。

平均配息表現+追高怎麼辦？

尤其我們如果以它的平均季配息表現來看，加上這次大約是可以來到0.33元每一季。如果以目前市價來換算年化殖利率的話，則是可以維持5~6%的基本表現。

假設如果不幸追高買在山頂呢？我們以2022年2月的配息開始計算到現在，至少經過了一個大空頭的洗禮，加上中途的好幾次拉回震盪，其實00878的配息都還算能穩定輸出，並沒有出現什麼太大的修正。

因此能看出00878在盈餘分配上其實是做得非常成熟！

尤其如果計算從追高到空頭到震盪到最後的漲回，平均配息則是大約會落在0.38元，年化殖利率則是可以穩定高於6%。雖然不到什麼特別值得一提的表現，但至少00878做到了在空頭和震盪中也能持續配發股息，保持投資人配息的穩定。那我想這就是00878在實務操作上能帶給大家不一樣的價值！

所以放眼現在的0.5元，雖然是比最高的0.55元還要低的沒錯！但至少也不用擔心它會降到多少。因為透過剛剛前面的分析來看，即便我們真的追高，買在台股目前的高點好了，其實頂多就是拉回到平均的0.33或0.38元而已，並不太會出現像什麼00929的這種大起大落。

00929成功抄底的方法...

那說到00929，不知道你們的持股還在嗎？有印象的朋友應該都記得在去年12月初它公告配息只剩0.05元的時候，分享我進場抄底了00929，而成本是落在17.72元。那為什麼我敢在大家恐慌、大家唾棄的時候逆勢進場呢？

其實最主要就是因為：

1.情緒觀察

往往越多人討厭，但價格越跌不下去的時候，那就說明這時候可能會是開始反轉的時機。這就好比我們去年分享的中港股市一樣。

2.籌碼跟價量

再來第二個就是籌碼跟價量。在12/3的時候，外資其實是大買超的，而量能也出現了我們常常分享的大量視為轉折。

因此，在12/3大多數投資人情緒低迷的情況之下，加上外資買超和大量的出現，這就讓我非常好的可以在12/4搶到非常好進場時機。

所自己對於現階段的00929還是蠻看好的。雖然在配息表現上它還是一樣維持低檔，但我也說過我買它並不是為了配息，而是能夠吃在價差上，我認為勝率非常高的豆腐。那這部分就給大家當作參考！

00878關鍵區域在哪？

那回到重點，到底00878的關鍵區域我們要怎麼規劃呢？

如果是以配息的角度來說，剛剛前面我們也有算過，假設以現在的市價去進場，其實殖利率也是可以保守有6%左右。因此基本上如果你是在意配息的話，那目前的位置都算是可以安心佈局。甚至如果你是在意價差的話，如果你有看我農曆過年那時候的分析，那其實00878在前陣子不論是出現大量轉折或價格轉勢，這都是很好的進場時機。

而以現在來說，假設是空手想進場的話，我會傾向將預計投入00878的資金分成3等份：

一個是現在有出現轉勢，同時右方處在密集成交區之間的這個位置。

另一個是往上突破我們這將近半年來不斷提醒的灰色關鍵區域。

如果你有看我們在去年11月中跟農曆過年關於00878的分析的話，那你就會知道這個灰色區域有多重要。這段時間以來，我幾乎都跟你說00878要能往上，勢必要能站穩這個灰色區塊才可以，否則就會重回修正。

所以後續如果它能往上突破的話，那我認為這邊會是第二個可以留意的觀察點。

那最後第三個我會當作買保險，也就是如果價格沒有如期的往上衝，而是再次壓回的話，那我就會往下留意21元附近，或是重新等待新的轉勢再做進場！

那當然如果你覺得複雜，你也是可以定期定額，或是用一筆資金操作就好。 那我就會建議要嘛第一個等待它站穩23元的橘色關區域，甚至是突破灰色區塊的壓力區，那我們再來留意；不然就是第二個往下拉回到前低大量低點的21元位置，並且出現轉折，那再來觀察。那就看這兩種走勢誰先來，我們就做哪個。

因為老實說，你問我下禮拜或下個月股市會漲還是跌，我真的不知道。我們能做的就是把策略跟關鍵區域給規劃好，該保守的時候就保守，該買的時候就勇敢買，那剩下的就看價格怎麼反應。

那也記得大家在投資之前一定要選擇適合自己的投資標的。今天的分享只是單純探討00878的配息跟操作策略，並沒有要比較誰做價差比較好，誰領的配息比較多。因為如果你真的要純做價差的話，市場上有其他更好的工具可以選擇，而且永遠都比不完。今天的影片只是給對00878有興趣，甚至是持有00878的朋友看的。

那我們今天影片就分享到這邊。你們認為00878調降配息很可怕嗎，還是也是在你們的預料之中呢？

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