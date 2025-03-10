第一金優選非投債00981B 3月10日起掛牌交易

2025年農曆年後首檔募集的債券ETF，第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B）自3月10日起掛牌交易，今年股票市場波動度加大，投資人偏好低波動，又具備票息收益的債券資產。第一金優選非投債ETF為今年首檔掛牌交易全新發行非投等債ETF，2月底成立後即進場建倉累積債券票息，第一金優選非投債ETF提供月配息機制，4月將進行首次配息評價，即日起投資人只要透過券商下單交易，參與投資方式簡便。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，美國總統川普上任後，強勢作風與發言，頻頻為金融市場投下震撼彈，關稅帶動通膨的疑慮，降息的節奏變化度提高，政策不確定性也帶來市場疑慮，美國經濟成長、民眾消費力是否出現壓抑，也有待時間與市場檢驗，美債吸引避險需求投入。

金融市場動盪再次突顯債券資產抗波動特性，美元非投資等級債券較其他債券資產擁有高殖利率、高票息率及低存續期特性，目前殖利率水準在7.06%，票息率為7.15%，到期年限則為3.64年，過去一年投資報酬率為8.54%，綜合評估各項條件，相較優於投資等級債券、公債、新興市場債等信用資產。

王心妤提醒，公債殖利率回到4.1%水準附近，為近半年殖利率區間底部，預期公債殖利率仍將呈現區間整理，高債券殖利率資產相對公債、投資級債具備利差收斂空間，力抗金融環境變動、通膨大軍威脅，提供較佳收益條件。目前各投資機構研判，聯準會仍可望維持降息循環，近期政策的干擾，僅是延後降息時間點，其中非投資等級債券鎖定高殖利率、短存續期、低波動度、高債息特性的的美元非投資級債券，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人，更有吸引力的理財工具新選擇。

王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，只選優先債，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業債占比高達八成水準，根據LSEG 2月數據，85%標普500企業已公布2024年第4季獲利，其中76%企業獲利優於預期，獲利年增率上修至15.7%，獲利提升有助違約風險降低，美國企業基本面無虞，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，降低投資單一債券信用違約風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。