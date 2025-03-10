00915比上季少配0.25元…年化還有8％不賣！林艾比：搭00713及00970B4月估計能領19萬多

＊原文發文時間為3月5日

00915第一季股息公告出來了，每股配息0.5元，較上季縮水0.25元。

00713則是維持上一季的水準，每股配息1.4元。

再加上00970B首次配息每股0.053元，4月我預計可領息190,530元（未扣二代健保）

這筆股息是來自：

00915第一季配息分析

00915這次的配息為0.5元／股，比上次的0.75元減少了0.25元。

但如果計算年化殖利率，仍然有約8.07%的水準，其實還算不錯。

這次的股息縮減，主因是市場波動影響資本利得部分。

簡單說就是，00915這季價差沒賺到多少，所以這次股息縮減，應該是為了多存點老本，來因應未來的配息表現。

股票報酬=股息+資本利得（價差）

長期投資應該關注的是整體報酬率，而不是單純的股息數字。

至於我會不會賣掉00915？

答案是：不會

年化殖利率8%對我來說還是不錯，所以我會繼續持有100張，並持續關心後續發展。

股息運用計畫

這筆190,530元股息，我依然按照既定計畫執行:

1.部分股息存下來，維持生活緊急預備金。

2.主要股息繼續回投入00970B，目前已經持有10張，距離100張目標還有90張。

目前高股息ETF市場正進入新的循環，降息趨勢將影響股息配發模式，但長期來看，這只是回歸市場正常殖利率（5-6％）。

長期策略不變，穩定持續加碼

這次00915的股息減少，市場一定會有很多討論，但我的投資計畫並不會因此改變。

00713、00915繼續持有100張 股息回投入00970B，達到複利增長

我的策略 就是穩定買進、持有、領息。

短期的市場波動、配息變化，都不會影響長期投資的核心原則。

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