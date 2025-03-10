快訊

恐只能待半小時…柯文哲奔喪 「穿囚衣、手腳沒戴戒具」現身告別式

大S離世一個月…S媽走不出喪女之痛 深夜吐心聲「好像撐不下去」

東區門戶被高鐵高牆隔成2個世界 南港新富里嘆形同「台北貧民窟」

00915比上季少配0.25元…年化還有8％不賣！林艾比：搭00713及00970B4月估計能領19萬多

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為3月5日

00915第一季股息公告出來了，每股配息0.5元，較上季縮水0.25元。

00713則是維持上一季的水準，每股配息1.4元。

再加上00970B首次配息每股0.053元，4月我預計可領息190,530元（未扣二代健保）

這筆股息是來自：

00713持有100張（季配息

00915持有100張（季配息）

00970B持有10張（月配息）

00915第一季配息分析

00915這次的配息為0.5元／股，比上次的0.75元減少了0.25元。

但如果計算年化殖利率，仍然有約8.07%的水準，其實還算不錯。

這次的股息縮減，主因是市場波動影響資本利得部分。

簡單說就是，00915這季價差沒賺到多少，所以這次股息縮減，應該是為了多存點老本，來因應未來的配息表現。

股票報酬=股息+資本利得（價差）

長期投資應該關注的是整體報酬率，而不是單純的股息數字。

至於我會不會賣掉00915？

答案是：不會

年化殖利率8%對我來說還是不錯，所以我會繼續持有100張，並持續關心後續發展。

股息運用計畫

這筆190,530元股息，我依然按照既定計畫執行:

1.部分股息存下來，維持生活緊急預備金。

2.主要股息繼續回投入00970B，目前已經持有10張，距離100張目標還有90張。

目前高股息ETF市場正進入新的循環，降息趨勢將影響股息配發模式，但長期來看，這只是回歸市場正常殖利率（5-6％）。

長期策略不變，穩定持續加碼

這次00915的股息減少，市場一定會有很多討論，但我的投資計畫並不會因此改變。

00713、00915繼續持有100張

股息回投入00970B，達到複利增長

我的策略 就是穩定買進、持有、領息。

短期的市場波動、配息變化，都不會影響長期投資的核心原則。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00970B新光BBB投等債20＋ ETF 季配息

延伸閱讀

00878、00713、0056…高股息三王誰最強？懶錢包「5大PK」：論這些年報酬數據00713勝

006208即將反擊0050降費及分割風潮？經理人：我們肯定會「正面回應」

00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

00929出清含息獲利5萬轉至00713！小師傅曝原因：新不如舊來得給我安心

相關新聞

00915比上季少配0.25元…年化還有8％不賣！林艾比：搭00713及00970B4月估計能領19萬多

簡單說就是，00915這季價差沒赚到多少，所以這次股息縮減，應該是為了多存點老本，來因應未來的配息表現。

00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

近期高股息ETF市場再掀話題，00919、00918的單季配息率破3%，換算年化超過12%，相較之下，00915僅配0.5元，年化殖利率約8%。這樣的落差讓投資人議論紛紛。有人直言「是變相挪用投資人賺來的報酬」。

用高息型ETF 打造月月收息組合

因應近年來高息型ETF的百花齊放，《Smart智富》「真．投資研究室」推出《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》…

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

第一金優選非投債00981B 3月10日起掛牌交易

2025年農曆年後首檔募集的債券ETF，第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B）自3月10日起掛牌交易，今年股...

A級公司債ETF 吸金

美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，帶動債券價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。