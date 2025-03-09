A級公司債ETF 吸金

美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，帶動債券價格走揚，以長天期債券漲幅相對亮眼。根據統計，國內共計11檔A級公司債ETF，目前到期殖利率皆來到5%以上的高水準，吸引力大幅提升。

台新投信表示，在全球股市震盪加劇之際，投資組合中納入固定收益資產可望增添防禦的價值，尤以信用品質相對較佳的A級債ETF可望成為資金避風港。

A級公司債ETF當中，目前僅有三檔債券ETF採取月配息，其中經歷先前市場震盪，A級公司債ETF多數位於票面之下，僅有去年發行的台新美A公司債20+ETF（00942B）與凱基A級公司債ETF維持在發行價之上，當債券ETF在發行價之上時，配息政策上相對更有彈性空間。

台新美A公司債20+ETF研究團隊指出，不同投資人有不同的投資目標，在債券ETF當中，A級債券企業債信用品質相對較佳，且因長期收益表現優於美國公債，長期持有透過息收累積，可望擁有更佳的報酬表現。在全球政經情勢變數增多、金融市場大幅震盪格局下，建議投資人配置A級債ETF，逢低分批布局，讓投資組合更分散，降低波動度。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，凱基A級公司債在全球選取票息率大於4.5%、體質穩健、債信良好的高信用評級債，搭配優化指數選債機制，提高投組票息率，達到媲美BBB級債平均票面利率；採中間路線存續天期，降低利率波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。