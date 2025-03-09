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自願減薪一年少10萬！存股哥「半退休計畫」：無所畏是一個存股人該有的樣子

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

去年4月跟公司提交降職減薪申請，到現在也過了11個月，年薪少了快10萬但我覺得沒什麼太大的影響，因為我有月月配股息現金流，一年股息幾十萬，是我最大的靠山。

雖然還沒達到完全的財富自由，但對現階段的我來說，正職工作確實已不再是必要選項，但我還是會保持工作狀態，除了有一份基本收入之外，也能繼續參與社會勞動，維持生活節奏。

看了一下去年五月的文章，當時第二季領了12.4萬股息，前幾天的文章預估今年第二季我可以領大約14.6萬，總值部分去年五月時是710萬，現在則是840萬，就算經過震盪跟大跌，我的總市值、股息仍不斷往上增加。

雖然手上的標的距離去年的最高點還有一段差距，但我仍不斷把股息再投入，並且在合理範圍內持續增加槓桿，因此總值跟股息還是可以持續提升，股價下跌沒關係，那就用張數補上就好，

強者不會抱怨環境，他們只會想辦法解決問題，當然我也可以抱怨一直震盪、高股息配息變差、單日大跌1807點，但抱怨完我什麼屁也不會得到，與其去發洩情緒，那我寧願想辦法把總值、股息、張數變多還比較實在一點。

無所謂有點態度隨便，無所畏才是一個存股人該有的樣子，對於人生大小事有主控權，面對問題有選擇權，反正我有一大堆解決問題的方案，看心情挑一個來碾壓問題就好，存股讓人生變得更輕鬆愜意，確實如此。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

人生 抱怨 現金流 財富 高股息

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