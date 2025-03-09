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006208即將反擊0050降費及分割風潮？經理人：我們肯定會「正面回應」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

元大台灣50（0050）在農曆年前驚人地宣布「降價」內扣費用，降低經理費及保管費用。不久後又接著宣佈啟動「分割」計畫，若投資人投票通過，價格有望回到36.98元的發行價。0050的動作頻繁，富邦台50（006208）股東們對此感到焦慮，要求006208要反擊提出具體的應對方案，有不少人表示如果不迅速行動，將考慮賣006208轉0050，或是定期定額停扣006208改成0050。

而富邦投信近日於YouTube官方頻道，上傳影音內容，表示一定會正面回應，只是要等待事情明確之後，希望投資人不要放棄006208，耐心等待最新消息。

以下為影音內容：

最近網路討論其實相當的熱烈，關於富邦台50（006208）是否會跟上市場降費的風潮？

006208的經理人洪珮甄，感謝網友熱情的回應，很多朋友留言的私訊，內容像是：

006208會不會回擊？

006208還不動作，就要跳槽了？

006208是否準備要衝一發等等？

經理人洪珮甄說，非常理解大家對於006208的期待。為了廣大投資人的權益，我們肯定會正面的回應，但要等到事情更明確的時候，才會發公告通知。在這之前，還請大家一定不要輕易拋棄006208，這是你的投資好夥伴。

其實也不要被降費迷惑，真的沒有差多少。大家想一想，你光是賣出就會有券商的手續費，還有證券的交易稅的成本，總共是0.2425%。

參照我們過去的績效一起看一看，其實006208每年增益的部分，遠超過降費的部分。

如果是我們006208的支持者，還請大家再多觀察一段時間。其實大家不必過度的慌張，請耐心等待我們的最新消息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用 市值型 股票分割

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