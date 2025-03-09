績效好壞都關於台積電（2330）！009804降低單一股票集中度更平衡配置

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

2025年台灣ETF市場焦點已明顯轉向市值型ETF，這是繼2024年台灣50指數表現亮眼後的趨勢。該指數2024年度上漲50%，大幅超越了台灣加權指數32%的漲幅及高股息ETF。

這一卓越表現主要歸功於台積電（2330），該公司在2024年初佔台灣50指數權重高達47%，在全年股價上漲80%後，年底權重更接近60%。然而，2025年為台灣半導體巨擘帶來了挑戰。

隨著國際形勢的變化以及美國基於國家安全考量持續施加政治壓力，引發了投資者擔憂，反映在期年初至3月7日的股價已下跌6.5%。同期間，台灣加權指數僅下跌了較為溫和的2%。

據聯邦投信表示，許多市值型ETF投資者對短期波動並不十分關注，甚至在此時持續加碼其既有的存股標的。然而，聯邦投信建議，持有高台積電曝險ETF的投資者應考慮調整策略

20多年前，台灣ETF中最高單一股票權重僅為15-16%。當時，台灣50指數有效代表了廣泛市場，同時為長期投資者提供風險分散效益。

如今，台積電3月7日在台灣50指數中占比高達56.2%，分散效果已顯著不同，為長期投資創造了不健康的環境。

應對這一集中風險，聯邦投信推出了改良版的009804聯邦台精彩50ETF，該ETF保持對台灣前50大公司的投資，但將單一股票曝險上限設定為30%。

聯邦台灣精彩50 ETF除了著重權值半導體龍頭以外，更包含AI相關中下游產業龍頭，受惠供應鏈廣泛，從品牌、組裝、電源供應器、工業電腦、散熱、印刷電路板等，皆是未來台灣產業發展的重中之重。

資料來源：聯邦投信整理，2025/3/7
資料來源：聯邦投信整理，2025/3/7

儘管台積電在過去表現亮眼，今年以來股價跌幅為6.5%！連帶各指數表現（如下表）也受到影響。

資料來源：聯邦投信整理，2025/3/7
資料來源：聯邦投信整理，2025/3/7

聯邦投信建議，現有台灣50 ETF產品的投資人可以考慮在投資組合中增加009804 ETF，以降低過度的單一股票集中度，實現更平衡的配置，並創造更可持續的長期投資方法。

指數過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。上述為指數表現，若是追蹤指數的ETF表現，仍需要納入費用與營運成本考量，以及時間複利效果影響，會與指數表現有部分差異。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 2330台積電 ETF 市值型

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