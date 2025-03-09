00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

證交所公開資料顯示，截至3/6，本周借券市場中，出借利率前三名為00922、00757跟00830，最近就有00922投資人收到券商出借成交簡訊通知「國泰台灣領袖50（00922），出借費率5.6%」，居然利息有5%這麼高，刺激了借券市場話題。ETF存股達人指出，持有ETF期間，除了有配息收入，也別忘了善用出借功能，將持有的ETF張數借出，再多賺一筆借券的利息收入。

存股達人進一步說明，00922之所以能登上證交所借券成交費用率的第一名，是因為3/18就要除息，本周一已經公布上半年度配息0.63元，年化配息率5.8%，公布除息後，近日成交量明顯放大，3/7單日即高達1.9萬張，在市值型ETF中居冠，超車0050的1.7萬張，及006208的8千張，成為ETF交易及借券市場的大熱門。

細看證交所每日借券成交情形，00922這兩日（3/6-3/7）的成交費率在2.5~4%不等，各家券商競價的利率可能還更高，股市專家認為，長期存股族很適合利用借券，為投資再創超額報酬，因為你抱的是長期，除非賣掉賺取資本利得，否則這段期間就只剩下現金股利的收入，可以說看的到但吃不到！ETF借券功能可以協助投資者在持有期間，創造額外的收入來源。

至於誰需要借券？

大多是需要短期借券去賺價差的造市商或券商，或是借去放空的投資人，因為手上沒有股票或ETF，得跟持有者借券，等除息後或是ETF價格下跌後，就會用相對低價買回，再歸還給你。

想賺到這筆00922借券收入的人，首先當然得先持有00922，趁現在除息前買，在持有期間內被借出，除息後就可以領到現金股利和出借期間的利息收入，只是必須留意，出借利率是浮動的，每個人被借走的利率可能都不相同，借出的期間也不一樣，還有各家券商有沒有收取手續費，這些都會影響出借的收益。

但00922屬於市值型ETF，成分股有台積電、鴻海、聯發科跟金融股等，台股大盤長期向上趨勢不變，ETF前景看俏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。