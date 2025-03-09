快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

聽新聞
0:00 / 0:00

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

證交所公開資料顯示，截至3/6，本周借券市場中，出借利率前三名為00922、00757跟00830，最近就有00922投資人收到券商出借成交簡訊通知「國泰台灣領袖50（00922），出借費率5.6%」，居然利息有5%這麼高，刺激了借券市場話題。ETF存股達人指出，持有ETF期間，除了有配息收入，也別忘了善用出借功能，將持有的ETF張數借出，再多賺一筆借券的利息收入。

存股達人進一步說明，00922之所以能登上證交所借券成交費用率的第一名，是因為3/18就要除息，本周一已經公布上半年度配息0.63元，年化配息率5.8%，公布除息後，近日成交量明顯放大，3/7單日即高達1.9萬張，在市值型ETF中居冠，超車0050的1.7萬張，及006208的8千張，成為ETF交易及借券市場的大熱門。

細看證交所每日借券成交情形，00922這兩日（3/6-3/7）的成交費率在2.5~4%不等，各家券商競價的利率可能還更高，股市專家認為，長期存股族很適合利用借券，為投資再創超額報酬，因為你抱的是長期，除非賣掉賺取資本利得，否則這段期間就只剩下現金股利的收入，可以說看的到但吃不到！ETF借券功能可以協助投資者在持有期間，創造額外的收入來源。

至於誰需要借券？

大多是需要短期借券去賺價差的造市商或券商，或是借去放空的投資人，因為手上沒有股票或ETF，得跟持有者借券，等除息後或是ETF價格下跌後，就會用相對低價買回，再歸還給你。

想賺到這筆00922借券收入的人，首先當然得先持有00922，趁現在除息前買，在持有期間內被借出，除息後就可以領到現金股利和出借期間的利息收入，只是必須留意，出借利率是浮動的，每個人被借走的利率可能都不相同，借出的期間也不一樣，還有各家券商有沒有收取手續費，這些都會影響出借的收益。

但00922屬於市值型ETF，成分股有台積電、鴻海、聯發科跟金融股等，台股大盤長期向上趨勢不變，ETF前景看俏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00830國泰費城半導體 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

0050再來006208…那市值型規模第三大是誰？00922特點在於配置均衡

00878、00919、00713…高股息ETF「市值化」現象！專家：說會睡公園言論根本胡扯

00878、00713、0056…高股息三王誰最強？懶錢包「5大PK」：論這些年報酬數據00713勝

00929出清含息獲利5萬轉至00713！小師傅曝原因：新不如舊來得給我安心

相關新聞

績效好壞都關於台積電（2330）！009804降低單一股票集中度更平衡配置

現有台灣50 ETF產品的投資人可以考慮在投資組合中增加009804 ETF，以降低過度的單一股票集中度，實現更平衡的配置，並創造更可持續的長期投資方法。

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

最近就有00922投資人收到券商出借成交簡訊通知「國泰台灣領袖50（00922），出借費率5.6%」，居然利息有5%這麼高，刺激了借券市場話題。

00929出清含息獲利5萬轉至00713！小師傅曝原因：新不如舊來得給我安心

目前手上還持有00929的人，如果你對它還有信心，千萬別因為我的決定而動搖，投資要有自己的定見，不要跟風亂買亂賣...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

重量級ETF 成分股換將…3月24日生效

2025年首波重量級ETF季度調整昨（7）日出爐，市場聚焦同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50的成...

ETF一籃子投資 可分散風險

雖然女性在社會地位以較過往大幅提升，在各領域表現也相當傑出，但從股市開戶數及基金交易平台的數據顯示女性較男性多，而且偏向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。