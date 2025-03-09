00929出清含息獲利5萬轉至00713！小師傅曝原因：新不如舊來得給我安心

這週我把持有大概14個月的00929先出場了，大概含息小賺5萬多，原本00929最多帳面上曾虧損20幾萬，但過了幾個月，最後靠著領息加上每次的填息，慢慢的也解套回來了，甚至還小賺，其實，我也知道只要能等再擺個幾年，這00929肯定不會只賺這些。

那麼，既然如此，我為什麼還是選擇出場呢？

主要原因就是配息連續好幾個月都維持在50元一直都無法上去，雖然我知道在7～8月的除息旺季，配息可能會有所調整，但目前，我想趁現在小賺的時候，先把00929的資產轉移到00713。

畢竟，它還是經歷了風風雨雨，這樣的轉換讓我比持有00929來的更放心、更有信心的存下去。簡單來說，就是「新不如舊來得給我安心」。

那麼，目前手上還持有00929的人，如果你對它還有信心，千萬別因為我的決定而動搖，投資要有自己的定見，不要跟風亂買亂賣；畢竟，月配息的歷史才一年多，這個機制對績效的影響有多大，還需要更多數據來驗證，有信心的人可以再繼續觀察00929的後續表現，不然只看一年多的績效，還是有失公允的。

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