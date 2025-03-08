重量級ETF 成分股換將…3月24日生效

2025年首波重量級ETF季度調整昨（7）日出爐，市場聚焦同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50的成分股變化，此次新增萬海（2615）、刪除台化，這也是連續五個季度調整維持一進一出。

臺灣指數公司昨日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數、及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動，將自3月21日（五）交易結束後生效，亦即自3月24日（一）起生效。

重量級ETF新成分股名單

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股，將新增萬海、刪除台化。目前台化占臺灣50指數權重約0.22%至0.23%間，概算約15億元的賣壓。臺灣50指數成分股候補名單包括彰銀、台光電、長榮航、嘉澤、新光金。

臺灣50指數這次調整成分股後，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄再次齊聚，台塑四寶僅剩南亞、台塑、台塑化在榜內。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100，則新增及刪除三檔，納入台灣精銳、台化、鴻華先進-創；刪除中華、威盛、萬海。候補名單包括亞光、群益證、群電、喬山、亞翔、美利達、新日興、崇越、裕民、慧洋-KY。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技，此次調整無新增成分股，刪除威盛一檔；追蹤臺灣高股息指數的元大高股息，此次無成分股異動。

富邦投信表示，美國總統川普啟動關稅戰對後續投資策略會是較大變數，目前雖然AI短期干擾較多，但長期科技發展仍以AI為主軸，投資策略仍會以AI為主要趨勢，Deepseek加速邊緣AI應用層，對台灣或半導體業來說，邊緣AI及終端應用才是半導體業大宗，後續對大盤仍正向看待。

儘管近期美國公布的經濟數據轉弱，市場擔憂情緒升溫，資金轉入避險資產，但鑑於整體經濟動能仍具韌性，長線則維持對台股偏多看法，預計近期呈現震盪格局，可採分批布局策略，若有拉回可適當配置，掌握長線增值空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。