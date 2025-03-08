ETF一籃子投資 可分散風險

雖然女性在社會地位以較過往大幅提升，在各領域表現也相當傑出，但從股市開戶數及基金交易平台的數據顯示女性較男性多，而且偏向穩健操作。

投資專家指出，投資行為未必跟性別有太多連動，應該要回歸個別投資屬性，才能訂出適合自己的投資策略及挑選商品。

標的方面，積極型投資人今(2025)年可留意AI科技、機器人、電動車等主題型的主動型基金或ETF；穩健型則挑健康醫療、不動產標的；保守型的資金主要是保底收息用，公用事業收益、投等債、非投債都是可選標的。

針對投資策略，專家指出，長天期美國公債可列為保險部位，不宜重壓，不能同時又把它當賺價差的工具；對於操作方式，今年因為台股未來12個月的預估現金殖利率掉到3以下，對高股息ETF的現金殖利率期望值也該降到5-6%，所以投資高股息ETF，要綜合考量配息跟股價競爭力。

投信業者建議投資人以ETF為投資商品，透過ETF一籃子投資，可分散風險並掌握輪動行情；尤其是今年有主動式ETF商品上市，經理人可以更靈活操作，投資人交易方便且相對主動型基金的交易成本會較低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。