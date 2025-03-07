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3月除息潮 債券ETF吸引買盤湧入

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

3月ETF掀除息秀，根據CMoney統計，共有64檔股債ETF加入除息熱潮，下周新光BBB投等債20+（00970B）、元大台灣價值高息（00940）都將在11日除息，3月10日為除息前最後買進日。

券商財富管理主管表示，月配高股息ETF去年造成投資人申購熱潮，唯配息金額不斷縮水，近來投資人目光瞄準擁高票息、高殖利率的月配美債ETF，尤其是3月即將除息的 6檔BBB投等債ETF，自上周以來申購買氣持續熱絡。

其中新光BBB投等債20+、台新特選IG債10+（00980B）、元大優息投等債（00968B）及兆豐US優選投等債（00957B）等4檔換算年化配息逾6%，若觀察今年以來績效表現，00970B不僅年化配息率佳、今年以來含息績效2.53%也表現出色。

受川普2.0關稅政策搖擺不定，美國部分經濟數字轉差，造成美股重摔、台股震盪，投資人風險意識抬頭，積極錢往債券ETF避險，其中，安全收益兼具的BBB級投等債ETF，近來市場買氣炙手可熱，新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人劉恆誌表示，00970B是國內第一檔100%布局美國、鎖定長天期（20年期以上）的BBB投資等級債券ETF，由於產品設計納入高票息、高殖利率兩大選債條件，投資人適度納入00970B ETF，可作為抵禦今年股市黑天鵝事件的避險首選。

至於配息表現，劉恆誌指出，00970B ETF採月配息機制，提供每「月中」評價、下個「月初」領息，投資人如果想打造長期穩健的領息資產，建議可在除息日前搶進，讓長期存債領息更有感，透過分批進場布局，可以為長期資金尋找安全、收益兼具的投資避風港。

市場法人分析，今年美國BBB級投等債ETF不論績效或配息表現突出，主要來自美國大型投資等級企業基本面具穩健穩健，加上今年美國仍有望維持降息表現，根據歷史經驗統計，中長期持有美國BBB投資等級債，相較於布局其他信評的公債或投資等級債，除了能掌握更好的風險報酬表現，今年更適合作為抵禦市場黑天鵝和美國經濟衰退的避險型資產首選，若投資標的配息表現佳，對存債族來說，長期投資領息將更有感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國經濟

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