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臺灣50季度調整結果出爐 新增這檔貨櫃航運股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

富時羅素7日公布臺灣50指數季度審核結果，成分股納入萬海（2615）、刪除台化；臺灣高股息指數成分股本次並未變動，相關調整自3月21日收盤後生效。

臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2025年2月24日資料審核結果如下，彙總說明如下：

一、臺灣50指數：成分股納入萬海、刪除台化，候補名單包括彰銀、台光電、長榮航、嘉澤、新光金。

二、臺灣中型100指數：成分股納入台灣精銳、台化、鴻華先進-創，刪除中華、威盛、萬海。候補名單包括亞光、群益證、群電、喬山、亞翔、美利達、新日興、崇越、裕民、慧洋-KY。

三、臺灣資訊科技指數：本次無新增成分股，但刪除威盛等一檔。

四、臺灣發達指數：成分股納入台灣精銳、鴻華先進-創，刪除中華等一檔。

五、臺灣高股息指數：本次並無成分股納入或刪除。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台化 萬海 高股息

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