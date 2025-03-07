重量級ETF季度調整出爐 台50雙胞胎新增萬海
重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次再度維持一進一出，新增萬海（2615）、刪除台化（1326）。
臺灣指數公司7日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自2025年3月21日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年3月24日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。
其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增萬海、刪除台化。
追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除三檔：納入台灣精銳（4583）、台化、鴻華先進-創（2258）；刪除中華（2204）、威盛（2388）、萬海。
追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技（0052），此次調整無新增成分股，刪除威盛一檔。
追蹤臺灣高股息指數的元大高股息（0056）成分股此次無成分股異動。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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