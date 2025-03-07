00919配息0.72元…能領多少才是重點！孫太：推估這次28萬多算大進補

00919配息0.72 預計領28萬

新聞提及：00919群益台灣精選高息ETF公告第8次配息，群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.72元維持新高，00919本次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日，配息發放日為2025年4月15日。

3月3日收盤價23.79元來計算，00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄。

對於孫太來說，「能領多少」才是重要的資訊，以0.72推估，這次大約28萬多，算是大進補！

至於有粉絲提問前幾天PO的表格似乎漏掉了某些月份，其實也沒漏掉，就只是孫太自己也還在調整最適合自己的「比例分配」，探索何種比重是最舒適的，也配合自己設定的時程，如何利用配息買進是最舒服的，因此會有幾個月是處於調整狀態，並非漏記。

最後，再次恭喜持有00919的投資人！

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