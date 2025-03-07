00878、00713、0056…高股息三王誰最強？懶錢包「5大PK」：論這些年報酬數據00713勝

每年這時節我都會做一系列「國民ETF績效PK大解析」，提供新老懶粉規劃新一年度的投資理財計劃，這集輪到台灣人最喜愛、投資人數最多的一類「高股息ETF」。

截至二月中，市場上的國內股票型ETF一共58檔，其中高達24檔是高股息主題，顯示出臺灣人的投資偏好，而在競爭激烈的環境中，有10檔成功脫穎而出，其中最耀眼的肯定是高股息三王：

國泰永續高股息（00878） 元大高股息（0056） 群益臺灣精選高息（00919）

股東人數都在百萬以上，就算放眼整個台股ETF圈，也沒有其他人能挑戰；順帶一提，排在第二梯隊的元大台灣價值高息（00940）和復華台灣科技優息（00929），本來很有希望成為下個百萬級，無奈去年績效有些慘，配息往下走，這些日子投資人不斷跳車。

排在第六名的元大台灣高息低波（00713）則是穩健成長的代表，靠著「會漲、抗跌、高殖利率」持續壯大中。

比賽選手

選手一號：00878 選手二號：0056 對照組：00713

今年PK的數據基本上都取自公開說明書，是投信整理公告的資料。

元大高股息（0056）

成立日期：2007年12月13號

上市日期：2007年12月26號

發行價格：25元

追蹤指數：臺灣高股息指數

配息次數：一年四次（1、4、7、10月）

每年6及12月進行成分股審核與調整。

國泰永續高股息（00878）

成立日期：2020年7月10號

上市日期：2020年7月20號

發行價格：15元

追蹤指數：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

配息次數：一年四次（2、5、8、11月）

每年5及11月進行成分股審核與調整。

元大台灣高息低波（00713）

成立日期：2017年9月19號

上市日期：2017年9月27號

發行價格：30元

追蹤指數：特選高息低波指數

配息次數：一年四次（3、6、9、12月）

每年6及12月進行成分股審核與調整。

數據比拼

從公開資料中抓出幾個重點整理成表格，來比一比：

投資最重要的自然是總報酬。最近10年的數據顯示，2024年是市值型ETF狂飆的年份，高股息家族全面熄火，績效都輸給大盤；好在2023年漲很大，當時適逢AI概念加持，許多穩定的牛皮股化身飆股飛上天，大大貢獻了一波資本利得，也開啟了後來的高殖利率大戰。

含息報酬

從這些年的數據可以發現，00713是三檔中最強的那一個。而00878雖然爆發力和抗跌性都不是第一，但整體的表現能排在第二名。

殖利率PK

對廣大的存股族來說，現金股利、殖利率的高低和配息的穩定度，大概是是挑選高股息的關鍵因素。

一樣看最近10年表上的殖利率，是用年均股價換算。我想三檔高股息ETF確實很符合高股息的名字，值利率平均來看都在6%以上。

這些年的大趨勢更是持續向上攀升，這和激烈的配息大戰有關。投資人的胃口似乎也越來越大，8%、9%甚至10%的年化殖利率並不少見。

但是觀察過去較長時間的紀錄，高股息ETF合理的殖利率約在4.5%到6%。經歷了2024年的「巔峰期」，持股在價差上的空間少了許多，接下來可能會慢慢迴歸真實合理的模樣。

總費用率PK

ETF本質上是基金，持有的每一天都要付費，這都是有成本的。不論績效好壞都逃不掉。

由於天生選股機制的設計，高股息ETF普遍有著更高的周轉率，頻繁交易進而推高費用。00878可說是少數的「特例」，一方面它的選股池子不算大，每次換股可能只有增加或刪除兩三檔；另一方面是在2024年中主動調降保管費，果然再一次寫下新低紀錄。

至於0056和00713近期表現，算是正常發揮吧，跟自己比不好也不壞，也都還有很大的進步空間。

成分股產業PK

在追求高股息的路上，三檔ETF各有一套專屬的理論，影響了內在組成。

一眼望去，0073是最不電子科技的一檔高股息ETF，產業組成上也更多元，長期觀察成分股的替換，00713也比其他人更積極，一直是蠻走自己的路。從最近一年的趨勢來看，0056和00713在金融類股的佔比增加最為明顯。

而00878則是長期持有比例不低的金融股，半導體權重占比上升較多，不過還是要強調，ETF的核心終究是指數。比起一時的持股和產業分布，更該想想是否認同這一套選股邏輯囉。

追蹤差距PK

ETF經理人的目標是盡可能複製指數表現，偏離程度越小越好。

一檔ETF實際上會有各種費用開銷，也無法100%的資金都持有股票。如何貼近指數就考驗經理人的功力，這也是評價ETF品質的重要指標。畢竟ETF和指數績效的差距，就是投資人理論上有辦法獲得但少賺到的一部分。

而在三檔高股息ETF中，含息報酬率最接近指數的是0056，值得掌聲鼓勵！

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