00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

近期高股息ETF市場再掀話題，00919、00918的單季配息率破3%，換算年化超過12%，相較之下，00915僅配0.5元，年化殖利率約8%。這樣的落差讓投資人議論紛紛。有人直言「是變相挪用投資人賺來的報酬」。

一名網友在PTT發文中指出，從淨值與資本損益平準來看，00915是最有「本錢」配息的，但配息率卻最低，與市場上配息「慷慨」的00918、00919形成強烈對比。這也讓不少投資人質疑，為何00918、00919能夠維持高額配息？這樣的策略長期是否可行？

對此，許多網友表達不同看法。部分人認為這是投信策略選擇，00915選擇保守降息，而00918、00919則透過動用已實現資本利得與收益平準金來提高配息。

有網友留言「919收益平準金+已實現資本利得佔比高達7成，918也有67%，這等於是變相挪用投資人賺來的報酬」、「現在不少高股息ETF的配息結構，越來越依賴資本利得和平準金，短期雖然看起來爽度爆表，但當股價回檔或資金枯竭時，還能撐得住嗎？」。

還有人稱讚00915，留言「00915配0.5元年殖利率仍有8%，至少沒跟00918、00919一起吹牛」、「00915這波操作雖然讓部分投資人失望，但從長期來看，穩健的配息政策可能更有利於持續穩定收益」。

市場上也有不少投資人持樂觀態度，認為只要能持續填息，00918、00919的高配息策略依舊吸引人。有人留言「怕被割韭菜可以不要買，唯一不賠的是定存」、「高配息ETF本來就不是長期穩定增值的工具，投資人應該根據自身需求選擇適合的標的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。