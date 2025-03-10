快訊

恐只能待半小時…柯文哲奔喪 「穿囚衣、手腳沒戴戒具」現身告別式

大S離世一個月…S媽走不出喪女之痛 深夜吐心聲「好像撐不下去」

東區門戶被高鐵高牆隔成2個世界 南港新富里嘆形同「台北貧民窟」

00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息ETF配息。記者林澔一／攝影
網友討論高股息ETF配息。記者林澔一／攝影

近期高股息ETF市場再掀話題，00919、00918的單季配息率破3%，換算年化超過12%，相較之下，00915僅配0.5元，年化殖利率約8%。這樣的落差讓投資人議論紛紛。有人直言「是變相挪用投資人賺來的報酬」。

一名網友PTT發文中指出，從淨值與資本損益平準來看，00915是最有「本錢」配息的，但配息率卻最低，與市場上配息「慷慨」的00918、00919形成強烈對比。這也讓不少投資人質疑，為何00918、00919能夠維持高額配息？這樣的策略長期是否可行？

編輯推薦

對此，許多網友表達不同看法。部分人認為這是投信策略選擇，00915選擇保守降息，而00918、00919則透過動用已實現資本利得與收益平準金來提高配息。

有網友留言「919收益平準金+已實現資本利得佔比高達7成，918也有67%，這等於是變相挪用投資人賺來的報酬」、「現在不少高股息ETF的配息結構，越來越依賴資本利得和平準金，短期雖然看起來爽度爆表，但當股價回檔或資金枯竭時，還能撐得住嗎？」。

還有人稱讚00915，留言「00915配0.5元年殖利率仍有8%，至少沒跟00918、00919一起吹牛」、「00915這波操作雖然讓部分投資人失望，但從長期來看，穩健的配息政策可能更有利於持續穩定收益」。

市場上也有不少投資人持樂觀態度，認為只要能持續填息，00918、00919的高配息策略依舊吸引人。有人留言「怕被割韭菜可以不要買，唯一不賠的是定存」、「高配息ETF本來就不是長期穩定增值的工具，投資人應該根據自身需求選擇適合的標的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 PTT 季配息

延伸閱讀

自願減薪一年少10萬！存股哥「半退休計畫」：無所畏是一個存股人該有的樣子

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

006208即將反擊0050降費及分割風潮？經理人：我們肯定會「正面回應」

00929出清含息獲利5萬轉至00713！小師傅曝原因：新不如舊來得給我安心

相關新聞

00915比上季少配0.25元…年化還有8％不賣！林艾比：搭00713及00970B4月估計能領19萬多

簡單說就是，00915這季價差沒赚到多少，所以這次股息縮減，應該是為了多存點老本，來因應未來的配息表現。

00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

近期高股息ETF市場再掀話題，00919、00918的單季配息率破3%，換算年化超過12%，相較之下，00915僅配0.5元，年化殖利率約8%。這樣的落差讓投資人議論紛紛。有人直言「是變相挪用投資人賺來的報酬」。

用高息型ETF 打造月月收息組合

因應近年來高息型ETF的百花齊放，《Smart智富》「真．投資研究室」推出《人人都能學會靠高息ETF年年加薪全圖解》…

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

第一金優選非投債00981B 3月10日起掛牌交易

2025年農曆年後首檔募集的債券ETF，第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B）自3月10日起掛牌交易，今年股...

A級公司債ETF 吸金

美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，帶動債券價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。