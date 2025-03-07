0050再來006208…那市值型規模第三大是誰？00922特點在於配置均衡

近期市場關注市值型ETF，除了元老型0050、006208、第二代市值型00922，以及第三代的009802、009803、009804等，皆引發網友討論，眾多KOL及財經專家在節目講得口沫橫飛，其中除了0050調降經保費及分割、006208是否改成不配息的話題之外，也讓小資版且3月配息的00922成為關注焦點，今（7）日成交量達1.9萬張，冠居市值型ETF。

為何00922受到關注？財經專家認為，00922是目前台股ETF中，規模僅次於0050、006208的市值型ETF，持股涵蓋台灣最具代表性的50檔股票，但不同集中持股台積電達6成的元老級ETF，00922的特點在於配置均衡，將台積電占比控制在約30%，有效避免過度依賴單一龍頭股，這種結構不僅提升了投資組合的穩定性，也讓成為參與台股成長的理想管道。

值得一提的是，以今年初為例，當台股面臨國際經濟壓力時，元老級ETF跌幅約10%，00922則在盤勢逆風展現了不俗的韌性，跌幅僅約6%，波動幅度明顯低於市場平均水準。這對於追求穩健增值而非高風險投機的投資人來說，無疑是一大優勢。

財經專家表示，無論是看好台股長線發展的樂觀派，還是希望在震盪中尋求避風港的保守派，00922都能滿足不同策略的需求，加上其近期再公布配息0.63元，年化配息率近6%，受到想要「市值成長＋股息」兩不誤的股民青睞，成為近期市值型ETF爭奪戰的關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。