00878、00919、00713…高股息ETF「市值化」現象！專家：說會睡公園言論根本胡扯

高股息ETF，在2023年以後聲勢大起，主要是受惠AI行情「由虛轉實」，大家都知道市場資金通常會領先產業發展，所以2023年由00878率先表態，規模一口氣突破兩千億，也超越成立十幾年的老前輩0056成為新一代的高股息ETF王者。

台股ETF基金規模排行

時至今日，台灣破千億規模的ETF已經有18家，其中高股息佔比五檔，兩檔四千億元等級的00878、0056更是互有領先，三千億規模的是00919，兩千億等級的是00929，而2024年才剛加入千億規模的00713也來到1,200多億，而0050、006208合計規模為6000多億，光是00878跟0056兩檔高股息ETF就已經超車市值型的ETF。

根據投信投顧最新資料統計，台灣最新的ETF總規模已經突破六兆大關，自2022年開始，連續兩年都增加接近兩兆規模，這反映出台灣人越來越有錢的趨勢，從上面組成來看，顯然是由高股息ETF及債券ETF組成，市值型ETF的佔比相對更小一點。

直接看整體比重，債券ETF佔比高居48%，而台股ETF則是44%，這個44%就包含市值型、高股息、主題型等相關ETF，所以回到一個重點來看，市值型ETF對台股確實有一定的影響力，但影響力更大的是高股息ETF，這過去我也提過一次，甚至用整篇文章來專論高股息ETF「市值化」的現象：當高股息ETF規模越來越龐大之後，在外資買賣力道越來越小的情況下，那麼高股息ETF大資金當然有機會成為台股的關鍵買盤。

高股息ETF決定市值型ETF買賣？

接著進一步來探討，高股息ETF如何影響台股的權值股，以0050作為一個標準，ETF目前持股最少的是陽明，這家股票目前市值大約是2,500億，而目前主題型跟高股息ETF就有不少持有陽明，包含00960、00900、0056、00888在內，合計規模超過四千多億元，就再加上市值型ETF一起買進，因此陽明就進入0050的行列，想一想，如果這些高股息ETF把陽明全部清空，你覺得陽明還能在台股市值前五十大嗎？顯然就會被踢掉。

所以市場有一個言論是高股息ETF都會睡公園，不然就會很慘，其實這就產生一個悖論，通常論點都說高股息ETF沒用，早晚會死，還是買市值型最安穩，但其實高股息資金規模日漸壯大，而大家的資金大部分又都在這些ETF裡面，跌了一檔高股息ETF無所謂，反正我再換另外一檔高股息ETF就好，甚至於最後大家都是滿手高股息ETF，而前面我也提到台灣人越賺越多錢，這持續投入的買盤自然不能小看，再說回來航運股，當初因為疫情大漲是一回事，但後面股價沒有直接崩盤，當然也是因為有這麼多的高股息在背後撐腰，因此高股息ETF、市值型ETF反而起到互相拉抬的作用，甚至於高股息想買什麼股票，當大資金湧入之後，最後市值型ETF也會閉眼就買，反倒變成高股息ETF領先市值型ETF佈局。

而這也不是亂講，直接舉一個例子，好比高股息ETF最愛買的廣達，過去受到電子產業景氣影響，再加上台灣電腦組裝代工毛利本來就很差，因此股價表現一直都很差，但因為長期擔任國際電子大廠的代工廠，所以要強也不強，但是說要倒閉或虧損，至少上游的國際大廠會給訂單，不至於餓死，這也造就股價常常沒反應，利空來襲卻一定跟著下殺，只不過企業營運還是有獲利，所以能維持長期配息。進一步來說，高股息ETF本來就是要買便宜高殖利股，而且也不能太小間，否則資金胃納量就不夠大，最後廣達就因此成為各家高股息ETF的最愛，按照這個邏輯來看，廣達也很難成為大盤的中流砥柱對吧？

結果誰也不知道，2023年以後風雲變色，這些不被大家看好的傳統代工廠，搖身一變受惠AI伺服器商機而開始轉型，無論在產業競爭力或毛利率再到配息都突然開始爆發，所以市值型ETF及市場中的主力開始大買廣達，反而開始助攻高股息績效大飆漲，但與此同時，市值型ETF的台塑四寶卻開始兵敗如山倒，如果從事後論來講，市值型ETF還在凹單持有爛股，但高股息ETF卻是押寶成功不僅賺股息也贏到價差，從結果來看，高股息ETF策略更加靈活，衰退了就先砍掉，也有機會賺到未來的產業趨勢。

最後給個結論，一直嗆高股息睡公園的人，其實大家反而應該思考，這些批評者連明天股市漲跌都不知道了，漲什麼也不知道，那麼又有什麼資格批評甚至是看空高股息ETF會睡公園呢？這代表看衰高股息ETF的持股及眼光，再加上台灣人越來越有錢，主力在股市賺到流油，所以我們也很難知道高股息買的股票，會不會哪一天就變成大飆股，又或者這些股票是不是垃圾，如果哪天強到不行，又被市值型ETF納入，反而變成市值型ETF追高這些股票，而高股息ETF則是在低點佈局也賺到價差，反而倒貨給市值型ETF持續追高，那麼到底又是誰該笑誰睡公園？而且高股息ETF有一檔00713也在最近幾年擊敗大盤，而且還沒有買台積電，再加上台股情況跟全世界股市略有不同，所以投資真的不用以偏概全。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF睡公園根本胡扯！不知漲又怎麼可能知道會跌？

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