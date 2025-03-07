00878目標更新要存到200張…還差68張！存股哥：我要成為前0.25％

前幾天查了一下00878的受益人數跟張數持有分級，目前00878受益人數約160萬，但100張以上的人僅佔約1.6萬，也就是說你只要持有100張以上的00878，那你就是這支ETF持有分級的前百分之一。

接著往下看，如果是200張以上的人，那人數一下子銳減到剩下4000人，只佔總比例的0.25%，我目前持有00878共132張，距離200張也只剩下68張，只要達成這個目標，那我就是前0.25%的其中一人！

這兩天我在想，那就乾脆以200張00878為現階段目標吧，除了存股標的很符合我的投資策略跟個人喜好之外，我想追求的不再只是靠投資獲得的收益跟股息而已，而是一種人生態度、一種自我實現。

目前00878一張價格為$22,330，我還需要再買68張，換算總值約150萬，以我目前股息再投入以及穩定開槓桿的存股步調來看，希望在3年後可以完成這個目標。

接下來我會將大多數的資金都買00878，心無旁騖就是把00878存滿200張，屆時一季股息算0.5好了，我光00878一季就可以領10萬，加上其他高股息部位，一季股息18萬-20萬應該沒什麼問題。

當然我的股息通知書每一張都有貼，張數絕對真實，如果你也是00878的死忠支持者，也可以重新幫自己設定一個目標，一起參與這段存股00878的旅程。

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