00919和00713現金流完全覆蓋帳單支出！瑞奇媽：讓我安心養病不擔憂

自從配置了00713和00919以後，每年的1、4、7、10都是幸福的股息降落月。

盤點張數如下：

00713目前持有30張 00919目前持有105張

預計在未來五年，逐步將00713配置到50張，所以還有20張要努力，預計100多萬啊！

至於00919的部分，除非有好買點，目前先不再增加張數

話鋒一轉；瑞奇媽這一兩年佈局的槓桿帶來了現金流...

一切彷彿安排好了，不管是股票質押還是轉增貸，都在我生病停工前就完成了配置，目前的現金流完全可以覆蓋我的帳單支出，再加上保險理賠，讓我安心養病不擔憂。

所以，配置高股息絕對是我做過最正確的決定之一，我也沒想到這麼快就開始使用這幾年打造的股息現金流。

曾經有寶寶私訊詢問會有計劃賣出高股息嗎？我的答案是「只要我還需要現金流，就不會」，但我的蜜糖很有可能是你的毒藥！還是要自行評估歐。

除息啦！

00919 3/18除息 現金股息分配公布日：3/14

00713 3/21除息 現金股息分配公布日：3/19

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。