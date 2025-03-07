兩會點火 陸股ETF爆紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
大陸股市示意圖。中新社
大陸股市示意圖。中新社

第14屆中國全國人大三次會議開幕，國務院總理李強定調經濟成長目標為GDP年增5%左右，陸股相關的18檔海外股票ETF全數上漲，中信中國50正2（00753L）單日漲幅逾9%，群益深証中小、永豐中國科技50大及中信中國50也有3%以上表現。

群益投信中國ETF研究團隊表示，大陸這次強調GDP成長5%目標是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，這些政策目標和措施旨在穩定經濟增長、應對通縮壓力，市場關注政策扶持方向是否對科技等生產力產生積極影響。

群益深証中小ETF經理人洪祥益表示，過去每年3月召開的兩會，會議前後向來是政策指導意見密集出爐的時段，市場對兩會政策紅利的反應，多能提供陸股一定程度的上漲動力。兩會期間股市也多以上漲回應，特別是政策受惠類股表現更突出，投資人可把握投資契機。

此外，2月中旬時隔六年後再次召開的民營企業座談會意義重大。這次會議與會企業以科技企業為主，傳達出未來十年大陸將重點發展高科技產業的信號。DeepSeek和宇樹科技這類代表AI大模型和人形機器人尖端技術的企業與會，凸顯大陸科技自主的戰略意圖，為相關產業發展提供政策支援和信心保障。

滙豐投信認為，隨著大陸經濟轉型步伐加快，科技創新逐步取代房地產成為經濟新動能。根據彭博經濟研究，2026年高科技產業對大陸GDP的貢獻將超越房地產。再者，近期大陸國家主席習近平會見科技產業領袖，DeepSeek R1創辦人梁文鋒及科技巨頭創辦人馬雲，強調政府對民營企業的支持，預料將提供更多政策助力，推動高科技領域發展。在AI人工智慧技術突破與政策紅利雙重利多帶動下，有望進一步鞏固對大陸股市的投資信心，並迎來新一輪的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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