主動式ETF 掀申募潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF，業界估主動式ETF可望衝上2千億元規模。聯合報系資料照
野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF，業界估主動式ETF可望衝上2千億元規模。聯合報系資料照

今年是主動式ETF元年，投信也積極準備送件申請，拔得頭籌的野村投信已準備在4月15日至18日展開募集，預計5月5日掛牌上市。

投信暨投顧公會目前統計已有野村、聯博、統一及中國信託等四家投信提出申請募集主動式ETF，業界預估主動式ETF可望衝上2,000億元規模。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）每單位發行價10元，採季配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：聚焦台灣、智慧優選、主動升級。

首先，將聚焦全球股市常勝軍：台灣股市，透過野村台股團隊獨家「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股；商品架構也主動升級，搭載全台第一檔主動式ETF架構，同時擁有ETF的便利性與專業投資團隊的主動選股，少了被動式ETF指數的限制，主動出擊、追求更出色的超額報酬機會。

根據投信投顧公會及期信基金資訊公告平台，統計至2024年底，台灣整體ETF規模逾新台幣6.4兆元，位居亞洲第三，僅次於日本與中國大陸。

統計數據顯示，結合專家主動選股搭配透明便利的ETF投資架構，亦即主動式ETF，全球總規模已經超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學；根據研調機構預估2030年總規模更有望來到4兆美元。

統一投顧總經理廖婉婷表示，今年全球主要股市的波動度都升高，台股的類股輪動速度也加快，主動式操作的基金可挑選出具潛力標的之外，操作也會更為靈活，相對容易拉高績效表現。

臺灣證券交易所指出，主動式ETF基金經理人依據公開說明書所定的投資目標與策略，主動操作及調整投資組合，目標是追求超越基準指標績效表現的機會。

主動式ETF不會依據標的指數或績效指標（Benchmark）建構投資組合，因此並沒有標的指數成分證券資訊，投資人可在投信官網查詢主動式ETF每日投資組合資訊。

不過，證交所提醒投資人，鑒於主動式ETF主動操作特性，基金經理人可在次一營業日進行投資組合調整，因此盤中投資組合不一定與前一日公布的投資組合內容相同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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