量能衝全市場第一 除息買盤搶進這檔ETF

除息效應加持，群益優選非投等債（00953B）6日除息0.07元，成交量高達13.26萬張，高居全市場之冠，同時也刷新自身成立以來歷史天量。對此，ETF理財達人表示，群益優選非投等債為第五次配息，是少數ETF中配息金額維持新高的，且前幾次都順利填息，讓受益人息利雙收，因此許多投資人趁除息後的甜甜價搶進。

群益優選非投等債連續五個月配出0.07元，累計配發0.35元，累計配息殖利率為3.39%，推估年化殖利率有機會突破8%；從近三次配息組成中觀察，利息所得約在65%上下，其餘為收益平準金，至於參與本次除息的投資人可於於3月31日領到息收。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，面對降息循環周期，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。

目前非投資等級債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現，此外，在預估第1季整體財報持堅以及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。