快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

量能衝全市場第一 除息買盤搶進這檔ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

除息效應加持，群益優選非投等債（00953B）6日除息0.07元，成交量高達13.26萬張，高居全市場之冠，同時也刷新自身成立以來歷史天量。對此，ETF理財達人表示，群益優選非投等債為第五次配息，是少數ETF中配息金額維持新高的，且前幾次都順利填息，讓受益人息利雙收，因此許多投資人趁除息後的甜甜價搶進。

群益優選非投等債連續五個月配出0.07元，累計配發0.35元，累計配息殖利率為3.39%，推估年化殖利率有機會突破8%；從近三次配息組成中觀察，利息所得約在65%上下，其餘為收益平準金，至於參與本次除息的投資人可於於3月31日領到息收。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，面對降息循環周期，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。

目前非投資等級債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現，此外，在預估第1季整體財報持堅以及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 除息

延伸閱讀

00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

收益平準金讓ETF變「合法老鼠會」？馬克：只有短期投機客「左手換右手」

00919配息維持0.72元！逾106萬人笑開懷 3月18日除息

00919預估配息0.72元維持新高！連8季年化衝破10％ 17號最後買進日

相關新聞

009804今年第三檔台灣50將上市！經理費用率低至0.15％ 分散風險表現更突出

009804採用「富時臺灣證券交易所台灣50權重上限30%指數」進行追蹤，並以10元的發行價推出，經理費用率低至0.15%...

00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

3月死亡之組第一階段公告告出爐！目前這些數據是「預估」，實際金額將在月中的第二階段公告。

無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

3月5日川普當選滿4個月，也是首次發表國會演說之日，觀察川普當選以來，其一言一行都讓市場起波瀾，台股大盤也是隨之蕩漾總計...

新手買0050或00935？網勸都買：穩定跟成長標的兼得

ETF標的眾多，每支ETF的特性也不盡相同，有新手好奇「該買0050或00935？」有人建議「你可以把00935當作進攻型資產，而0050當防守型資產，這樣穩定跟成長都有了」。

野村00980A國內首檔「主動型ETF」！發行價10元、季配息…預5月掛牌上市

00980A這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。