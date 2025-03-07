ETF配息能保證不降？他買00915縮水哀嚎 網勸改買債券

近年來高股息ETF成為許多投資人追求穩定現金流的選擇。有網友投資00915，沒想到的是主打穩定的標的配息卻下降，讓他感嘆「有沒有配息絕不會下降的EFT？」其他人直言「股息不可能，債券才有機會」。

一名網友在PTT發文，抱怨自己投資的00915 ETF近期配息驟降，從去年的0.75元縮減至0.5元，讓他大感意外。他希望能找到「保證配息不降」的ETF，即無論市場如何波動，股息至少維持不變，甚至穩定成長，讓投資人可以長期持有，安心領息。

此話題一出，立刻引發網友熱烈討論。許多網友直言：「股息不可能保證，只有債券才有可能。」有網友指出，即使是定存利率都會隨著央行政策調整，何況是股市投資。部分投資人則建議，若要追求穩定配息，可以考慮美國公債或直債，但仍需考量利率與匯率風險。

此外，也有網友認為高股息ETF的本質就是來自於成分股的股利，而公司獲利本來就有起伏，因此沒有任何ETF能保證「只增不減」。有些投資人則舉例提到台積電，認為其股東會曾承諾「股息只增不減」，但仍然沒有絕對保證。此外，也有網友戲謔地表示，「這種保證只有詐騙集團能做到」，強調投資本就存在風險，過於追求穩定收益可能反而落入騙局。

另一方面，也有部分投資人認為，00915這次雖然配息較低，但其淨值表現依然健康，因此不應過度擔憂配息起伏。投資高股息ETF應該以長期持有的心態來看待，關鍵在於整體回報率，而不僅是短期的配息數據。

其他人紛紛留言「股息就不可能，債券才有機會」、「只有直債」、「如果ETF成分股都是不會跌的股票就有可能」、「定存都會因為央行升息或降息變動了，何況股市」、「不就債券」、「難怪這麼多詐騙，這種問題跟保證獲利有什麼不一樣？」、「買債卷就好了到底要問幾次」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。