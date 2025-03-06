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降息仍為全球經濟主旋律 分散布局海外高股息ETF降低投組波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著全球經濟成長出現趨緩，除日本逆勢升息、美國暫緩降息步伐外，包含歐洲央行、加拿大、韓國以及澳洲央行都已陸續宣布降息，顯示今(2025)年全球經濟將以降息為主要基調。中國信託投信表示，根據過往經驗，在降息週期下，全球高股息市場表現佳，而台灣高股息指數產業偏向科技，海外則較分散。隨著科技股估值偏高且市場波動加劇，透過海外高股息ETF分散布局，除可受惠降息環境帶來的利多，亦可分散風險，降低投組波動。

國內首檔鎖定海外高息企業的中信全球高股息（00963），以及聚焦特定區域市場為布局主體的中信亞太高股息（00964）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為3月18日，收益分配發放日為4月15日。這也是這兩檔高股息ETF掛牌上市以來首度配息，中國信託投信建議投資人可透過布局產業相對廣的高股息ETF，掌握產業輪動下的投資機會。

中信全球高股息經理人陳雯卿表示，台股近年受惠AI快速發展，相關供應鏈股價水漲船高。而台股高股息ETF的成分股也多為電子類股，受估值拉高影響，在獲利尚未跟上股價成長下，股利率恐較歷史平均水準下滑；反之海外高股息ETF的成分股多以金融、原物料、非核心消費與工業為主，投組配置上相對具有分散性。隨著川普上任後放寬監管，以及關稅戰、烏俄戰後重建題材等，有利金融、傳產類股，今年海外高股息ETF相對具有吸引力。

陳雯卿指出，觀察今年以來全球股市走勢，MSCI全球指數上漲3%，而台股表現相對持平，至於港股、歐股則是異軍突起，今年以來表現領跑全球股市。台灣高股息與海外高股息族群的相關性不高，其中以大陸高股息的相關性最低，其次為歐洲與全球高股息，顯示今年以來若納入大陸與全球高股息作為高股息類股配置，將有利於降低整體投資組合的波動性。

陳雯卿表示，相較於台股企業發放股利時間點多集中於第3季，00963成分股遍及美、歐、日等已開發市場，其企業發放股利時間點也相對分散，例如美國企業習慣採取季配息、日本企業則多採半年配，這也成為00963與台股高股息ETF的最大差異。中國信託投信表示，在台股面臨高基期、未來股利表現存在不確定性，以及全球供應鏈面臨在地化、破碎化的情況下，利用川普執政及降息趨勢下布局海外高股息ETF，不失為優質選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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