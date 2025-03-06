快訊

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

美國經濟不確定性加大 有利中長天期美債ETF表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股示意圖。圖／路透
美股示意圖。圖／路透

近期美債市場受經濟不確定性加大、貿易戰加劇及財政赤字改善等因素，債券殖利率明顯下跌，美國十年期公債殖利率從2025年初高點4.79%下滑至3月4日的4.14%。市場對於川普系列政策的焦點，從原先擔心通膨升溫，轉為憂心美國經濟走弱，導致資金多由股票市場轉向債市避險；同時政府效率部門大砍美國預算，減少財政赤字、強化美國財政體質，也成為債市多頭因素之一。永豐投信表示，債券殖利率自2025年2月中旬快速下降至今，帶動債券ETF價格表現強勁，持續看好美國中長天期公債及投等債之投資機會。

永豐20年美公債ETF（00857B）、永豐10年A公司債ETF（00836B）經理人林永祥表示，美國與多國的貿易衝突加劇，3月4日川普簽署行政命令，對加拿大與墨西哥開徵25%關稅，並對大陸進口商品實施的10%關稅提高為20%；而大陸及加拿大立即展開報復，同步對美國部分進口商品開徵10%至25%關稅。

由於川普關稅的影響，亞特蘭大聯儲GDPNow對美國2025年第1季的GDP增長預測已大幅下調510個基點，從增長2.32%暴跌至收縮2.82%。預估關稅可能會影響占美國年度經濟總產出1%至2%的商品，並導致經濟成長放緩，部分企業開始考慮削減資本支出，降低投資力度。FactSet數據也顯示，標普成分股公司未來12個月的總獲利預期自今年年初以來已下降約1%。林永祥指出，經濟不確定性的加大，導致資金湧入債券避險，提高聯準會加速降息的機率，我們看好中長天期美債ETF表現。

永豐ESG銀行債15+（00958B）經理人陳鎮平指出，川普上任之初，財長貝特森提出「3-3-3政策」，其中最重要的莫過於縮減財政赤字至GDP 3%，而當前美國政府債券利息支出預計占2025年總支出的13%。因此，沉重的利息壓力也使川普政府傾向更低的利率環境，同時更為健康的美國財政體系也有助於提升美國償債能力，兩者皆有利未來的債券投資環境。永豐ESG銀行債15+同時擁有銀行債違約率較低、信評優的特點，在當前債券走勢看好的時點，投資人不妨適度進行適當配置以把握投資機

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國經濟

延伸閱讀

川普出售440多處政府房產一刪再刪 官網整份清單又消失

變「護美神山」因關稅？蔡正元轟川普說謊：台積電最不怕課稅

無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

學者估美台重回戰略模糊 北京反台獨更加細緻

相關新聞

009804今年第三檔台灣50將上市！經理費用率低至0.15％ 分散風險表現更突出

009804採用「富時臺灣證券交易所台灣50權重上限30%指數」進行追蹤，並以10元的發行價推出，經理費用率低至0.15%...

無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

3月5日川普當選滿4個月，也是首次發表國會演說之日，觀察川普當選以來，其一言一行都讓市場起波瀾，台股大盤也是隨之蕩漾總計...

野村00980A國內首檔「主動型ETF」！發行價10元、季配息…預5月掛牌上市

00980A這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。

00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

3月死亡之組第一階段公告告出爐！目前這些數據是「預估」，實際金額將在月中的第二階段公告。

新手買0050或00935？網勸都買：穩定跟成長標的兼得

ETF標的眾多，每支ETF的特性也不盡相同，有新手好奇「該買0050或00935？」有人建議「你可以把00935當作進攻型資產，而0050當防守型資產，這樣穩定跟成長都有了」。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。