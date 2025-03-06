美國經濟不確定性加大 有利中長天期美債ETF表現

近期美債市場受經濟不確定性加大、貿易戰加劇及財政赤字改善等因素，債券殖利率明顯下跌，美國十年期公債殖利率從2025年初高點4.79%下滑至3月4日的4.14%。市場對於川普系列政策的焦點，從原先擔心通膨升溫，轉為憂心美國經濟走弱，導致資金多由股票市場轉向債市避險；同時政府效率部門大砍美國預算，減少財政赤字、強化美國財政體質，也成為債市多頭因素之一。永豐投信表示，債券殖利率自2025年2月中旬快速下降至今，帶動債券ETF價格表現強勁，持續看好美國中長天期公債及投等債之投資機會。

永豐20年美公債ETF（00857B）、永豐10年A公司債ETF（00836B）經理人林永祥表示，美國與多國的貿易衝突加劇，3月4日川普簽署行政命令，對加拿大與墨西哥開徵25%關稅，並對大陸進口商品實施的10%關稅提高為20%；而大陸及加拿大立即展開報復，同步對美國部分進口商品開徵10%至25%關稅。

由於川普關稅的影響，亞特蘭大聯儲GDPNow對美國2025年第1季的GDP增長預測已大幅下調510個基點，從增長2.32%暴跌至收縮2.82%。預估關稅可能會影響占美國年度經濟總產出1%至2%的商品，並導致經濟成長放緩，部分企業開始考慮削減資本支出，降低投資力度。FactSet數據也顯示，標普成分股公司未來12個月的總獲利預期自今年年初以來已下降約1%。林永祥指出，經濟不確定性的加大，導致資金湧入債券避險，提高聯準會加速降息的機率，我們看好中長天期美債ETF表現。

永豐ESG銀行債15+（00958B）經理人陳鎮平指出，川普上任之初，財長貝特森提出「3-3-3政策」，其中最重要的莫過於縮減財政赤字至GDP 3%，而當前美國政府債券利息支出預計占2025年總支出的13%。因此，沉重的利息壓力也使川普政府傾向更低的利率環境，同時更為健康的美國財政體系也有助於提升美國償債能力，兩者皆有利未來的債券投資環境。永豐ESG銀行債15+同時擁有銀行債違約率較低、信評優的特點，在當前債券走勢看好的時點，投資人不妨適度進行適當配置以把握投資機

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