009804今年第三檔台灣50將上市！經理費用率低至0.15％ 分散風險表現更突出

隨著ETF市場熱潮持續升溫，聯邦投信即將於3/17~21募集第三檔台灣50 ETF聯邦台灣精彩50（009804），進一步擴充台灣50指數相關的投資產品。

該ETF同樣追蹤台灣前50大市值公司的表現，但與市場上已發行的兩檔台灣50 ETF有所區別，專為投資人需求設計，並針對指數中台積電權重過高的情況進行調整。

009804採用「富時臺灣證券交易所台灣50權重上限30%指數」進行追蹤，並以10元的發行價推出，經理費用率低至0.15%，與既有追蹤台灣50指數的產品擁有同樣極低的成本但卻以更低價格發行，這些設計不僅提供了投資者更具競爭力的價格選擇，也減少了單一成分股的權重偏差，使其在分散風險方面表現更加突出。這項產品特別適合小資族。

這檔ETF也針對投資者對台積電等大型權重股的過度依賴提出了解決方案，更特別適合已持有台積電股票以及大量持有台灣50ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。

與全球其他市場的ETF策略類似，聯邦投信指出，美國市場的標普500指數也擁有多檔不同的ETF產品追蹤該指數（如下表），儘管它們都追蹤相同指數，但因發行價格、總費用率等因素，

吸引了不同的投資者選擇。根據此策略，聯邦投信也推出了以低發行價和低經理費為特色的台灣50ETF，旨在滿足各類型投資人對台灣股市的投資需求。

此外，聯邦投信指出，009804的推出，不僅讓投資人能夠享受更多元的配置選擇，也提供了不同的配息時間，對於希望長期穩定投資且不過度依賴單一股權的投資人，無疑是一個理想的選擇。

投資者可根據自身需求，選擇最適合的ETF進行配置，進一步實現資本增值與風險控制的雙重目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。