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無畏川普2.0亂流 7檔台股高息ETF抗震逆勢漲逾3%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

3月5日川普當選滿4個月，也是首次發表國會演說之日，觀察川普當選以來，其一言一行都讓市場起波瀾，台股大盤也是隨之蕩漾總計下跌1.49%，不過觀察58檔原型台股ETF表現超過7成打敗大盤，超過5程表現相對抗震並逆勢上揚，期間漲幅表現較佳的前三檔分別是00919群益台灣精選高息、00730富邦臺灣優質高息、00946群益科技高息成長都有5%以上好表現，整體來看，表現超過3%以上的共有7檔，清一色都是高息型ETF，顯示出台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。

ETF理財達人表示，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，更可增添投資組合效益，台股精準高息ETF就是最佳標的；以00919為例，最新一次配息預估0.72元，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，除息日為3月18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，適合存股族長期投資。

謝明志指出，在川普的灰犀牛效應發酵下，應該要強調產配置彈性化與抗波動化，在AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，若盤勢有回檔的話，建議可採取逢低分批布局策略。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。AI成為全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。

川普當選滿四個月期間台股ETF漲幅前十名。（資料來源：CMoney、2025/3/5）
川普當選滿四個月期間台股ETF漲幅前十名。（資料來源：CMoney、2025/3/5）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00946群益科技高息成長 ETF 台股 川普

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