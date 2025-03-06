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野村00980A國內首檔「主動型ETF」！發行價10元、季配息…預5月掛牌上市

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。陳正興／攝影
股市示意圖。陳正興／攝影

市場引頸期盼已久，國內首檔主動式ETF終於登場！野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，保管銀行為華南銀行，IPO每股發行價10元，採季配息機制。

ETF成為時下國人熱門的理財產品之一，根據投信投顧公會及期信基金資訊公告平台，統計至2024年底，台灣整體ETF規模逾新台幣6.4兆，續創新高，位居亞洲第三，僅次於日本與中國，位居亞洲領頭羊地位。儘管市場面臨川普2.0所帶來的地緣政治及關稅等外在因素影響，但在AI所帶動的科技浪潮之下，企業獲利持續攀升帶動台股仍充滿投資機會。過去投資人在ETF只有被動式的選擇，如今隨著主動式ETF的加入，將提供投資人更多樣化的產品來參與台股的成長。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，投資人對於投資商品的要求愈來愈高，統計數據顯示，結合專家主動選股搭配透明便利的ETF投資架構，亦即主動式ETF(Active ETF)，全球總規模已經超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學，且根據研調機構預估2030年總規模更有望來到4兆美元之譜。跟上全球發展趨勢以及主管機關的開放，野村投信積極將備受市場肯定的野村台股投資策略轉化為主動式ETF發行，00980A獲准成為全台首檔台股主動型ETF。

黃宏治指出，這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」。

首先，此檔商品將聚焦全球股市常勝軍：台灣股市，經由野村的台股團隊專業操刀，透過獨家的「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股；而在商品架構也主動升級，搭載全台第一檔主動式ETF架構，同時擁有ETF的便利性+專業投資團隊的主動選股，少了被動式ETF指數的限制，主動出擊、追求更出色的超額報酬機會，讓台股投資如虎添翼，尤其適合今年蛇年的台股盤勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 季配息

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