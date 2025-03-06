AI中下游產業龍頭可期 009804將於3月17日開募

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即將於3月17至21日募集，發行價為10元，一張只要一萬元，並且經理費採用市場最低的經理費0.15%的起跳級距。

009804除了著重權值半導體龍頭以外，更包含AI相關中下游產業龍頭，受惠供應鏈廣泛，從品牌、組裝、電源供應器、工業電腦、散熱、印刷電路板等，皆是未來台灣產業發展的重中之重。

009804追蹤富時台灣五十權重上限30%指數，成分股與台灣50完全一樣但有單一持股30%上限，較大的差異會在台積電（2330）的比重。

法人分析，生成式AI崛起，各大CSP業者投入大量資源，雲端算力需求大增，2024年美國4家主要CSP對於基礎建設對於數據中心的投資規模將達5,000億美元以上的投資達2,450億美元。

研調機構預估2025年仍將抱持高成長，預期2029年在全球科技戰、關稅戰和去中化未停歇下，台灣的中下游公司在全球布局和供應鏈管理上，扮演關鍵角色。

隨著台積電面臨政治與市場挑戰，投資者應該保持風險意識，調整投資策略，保持適當的資產配置，以增加在不確定的市場中穩健前行機會。建議有0050的可以加買009804更貼近台積電占大盤比重或是有台積電的加買009804以增持其他49檔大市值的企業。

其次，在於新商機的擴展，近期DeepSeek的推出，開源、較低成本的開發門檻，有機會讓市場商機從過去關注的雲端擴展至地端，帶動台灣相關邊緣AI和中下游硬體的需求，根據研調預估，全球AI PC市場規模2027年可從2024年440億美元增長到944億美元左右，年複合成長率超過28%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。