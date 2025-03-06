快訊

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

王大陸涉教唆打人案外案連環爆…疑北市警局查車牌洩密 新北檢搜索

飼主把愛貓當托盤「四隻腳擺滿元寶」 牠傻眼一動也不動網笑：另類招財貓

AI中下游產業龍頭可期 009804將於3月17日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即將於3月17至21日募集，發行價為10元，一張只要一萬元。路透
聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即將於3月17至21日募集，發行價為10元，一張只要一萬元。路透

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即將於3月17至21日募集，發行價為10元，一張只要一萬元，並且經理費採用市場最低的經理費0.15%的起跳級距。

009804除了著重權值半導體龍頭以外，更包含AI相關中下游產業龍頭，受惠供應鏈廣泛，從品牌、組裝、電源供應器、工業電腦、散熱、印刷電路板等，皆是未來台灣產業發展的重中之重。

009804追蹤富時台灣五十權重上限30%指數，成分股與台灣50完全一樣但有單一持股30%上限，較大的差異會在台積電（2330）的比重。

法人分析，生成式AI崛起，各大CSP業者投入大量資源，雲端算力需求大增，2024年美國4家主要CSP對於基礎建設對於數據中心的投資規模將達5,000億美元以上的投資達2,450億美元。

研調機構預估2025年仍將抱持高成長，預期2029年在全球科技戰、關稅戰和去中化未停歇下，台灣的中下游公司在全球布局和供應鏈管理上，扮演關鍵角色。

隨著台積電面臨政治與市場挑戰，投資者應該保持風險意識，調整投資策略，保持適當的資產配置，以增加在不確定的市場中穩健前行機會。建議有0050的可以加買009804更貼近台積電占大盤比重或是有台積電的加買009804以增持其他49檔大市值的企業。

其次，在於新商機的擴展，近期DeepSeek的推出，開源、較低成本的開發門檻，有機會讓市場商機從過去關注的雲端擴展至地端，帶動台灣相關邊緣AI和中下游硬體的需求，根據研調預估，全球AI PC市場規模2027年可從2024年440億美元增長到944億美元左右，年複合成長率超過28%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 台積電

延伸閱讀

憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

台積電移美…郭智輝有肩膀扛得起？ 昔EMBA老師開重砲：下台

擴大對美投資下…陳其邁：台積電投資高雄計畫不變

謝金河：台股從主流轉向非主流

相關新聞

009802、009803、009804「10塊市值型ETF」排隊上市！別等了00922持有兩年報酬五成

以00922來說，目前是市場中繼0050、006208之後排名規模第三大的市值型ETF，規模跟流動性兼具...

00878、0056、00713追求穩定領息的投資人！債券ETF恐是較合適的選擇？

高股息ETF配息縮水，還能繼續存嗎？債券殖利率攀升，真的比高股息更穩嗎？

00830資金「逢低買進」單月規模增加46億！專家：撐過這波震盪下半年會不錯

00830規模增加超過新台幣46億，為跨國股票ETF之冠，顯見資金已悄悄進場撿便宜！

00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

3月死亡之組第一階段公告告出爐！目前這些數據是「預估」，實際金額將在月中的第二階段公告。

新手買0050或00935？網勸都買：穩定跟成長標的兼得

ETF標的眾多，每支ETF的特性也不盡相同，有新手好奇「該買0050或00935？」有人建議「你可以把00935當作進攻型資產，而0050當防守型資產，這樣穩定跟成長都有了」。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。