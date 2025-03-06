00728宣布3月20日除息 4月15日發放配息

第一金工業30 ETF（00728）宣布最新配息資訊，預計2025年首度季配除息交易日為3月20日，配息發放日訂於4月15日，第一金工業30 ETF採每季收益分配，除息月份為3月、6月、9月及12月。

第一金工業30 ETF最新前五大成份股包括：台積電（2330）(28.92%)、聯電（2303）(11.32%)、聯詠（3034）(7.04%)、大立光（3008）(6.53%)及研華（2395）(4.39%)等標的，皆是在AI運算、邊緣AI，及機器人概念等相關投資成長性標的；此外，核心成份標的亦兼具股息殖利率優勢，長線追求股息與資本利得兼具，是跟隨台灣市場長期成長掌握台灣工業精英指標股的台股ETF優質選擇。

第一金投信指出，近期美股、台股出現較大波動與修正，提供追求長期資產成長與股息資產收益投資較佳時機，投資人不妨把握近期股價波動機會，分批進場兼具股息與資本利得投資優勢的台股標的。

第一金工業30 ETF追蹤投資標的指數為｢臺灣工業菁英30指數｣，成份股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的，依市值排序之前30名股票，按市值計算權重。

第一金工業30 ETF標的指數，每年兩次進行成分股審核，於每年4月及10月審核，每次定審維持30檔成份股，4月將進行今年度首次成份股調節。第一金工業30 ETF最新配息作業時程詳見第一金投信官網最新公告。網址：https://www.fsitc.com.tw/ 第一金工業30ET配息時間表(資料來源：CMoney、第一金投信官網)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。