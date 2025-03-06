009802、009803、009804「10塊市值型ETF」排隊上市！別等了00922持有兩年報酬五成

這幾年在市場中崛起的主要投資工具非ETF莫屬，因為ETF會依照它的追蹤指數作為選股邏輯，平均每一檔股票型ETF約有30-50檔左右的成分股，替投資人分散風險，目標是要超越台股大盤績效。

最近新聞炒得沸沸揚揚的0050分割案，引起許多人討論市值型ETF的熱度，0050做為全台第一檔ETF，從2003年6月成立到現在超過20年，當初的掛牌價格也從36.96元，飛升到如今的187.75 元，成為許多人求之不得的存在。

不過除了老字號的0050，這幾年市值型ETF新起之秀陸續崛起，在市場也各擁一方勢力，像是國泰投信發行的國泰台灣領袖50（00922）、還有這幾個月陸續募集的富邦投信的009802、保德信投信009803、聯邦投信的009804等，在指數編製規則上都加上了各自的巧思，供投資人選擇。

以00922來說，目前是市場中繼0050、006208之後排名規模第三大的市值型ETF，規模跟流動性兼具，跟前兩者最大的差異，第一是台積電的權重，00922有單一個股不超過30%的比率，最大成分股台積電占比29.33%，許多已經有存台積電的股東，但想要入手市值型ETF，享受產業輪動優勢、分散個股風險的，或覺得0050跟006208的台積電超過五成，基金價格受台積電影響太大，就會選00922。

第二是配息率，觀察00922最近3/18即將要除息，這次配息0.63元，單次年化配息率約3%，相比其他市值型平均只要1-2%的息率來看，算是相當不錯，難怪喜歡領息的台灣人，對00922有大市值也有高配息是情有獨鍾，畢竟賺到的錢放在口袋就是開心又安心。

第三是價格，00922現在股價才21元，從2023掛牌以來到如今已經從15元漲了6元，還不含期間已經領到的三次配息共1.95元，加總有7.95元之多，代表持有兩年資產就增加了5成!這投報率簡直太香，還在考慮要等0050分割的投資人，趁最近台股下滑，真的可以先存幾張00922。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。