00878、0056、00713追求穩定領息的投資人！債券ETF恐是較合適的選擇？

高股息ETF配息縮水，還能繼續存嗎？債券殖利率攀升，真的比高股息更穩嗎？這些問題正困擾著領息族。本期〈封面故事〉將透過3大面向，全面剖析高股息與債券ETF，幫助領息族找到最適合的領息工具。

撰文：游季婕

追求穩定配息是不少投資人的目標，然而，面對市場的瞬息萬變，選擇高股息還是債券，常讓人陷入兩難。近年來，聯準會（Fed）的升息政策讓債券殖利率大幅提升，吸引了許多投資人的目光；同時，高股息ETF憑藉其潛在的成長性與高配息，也成為熱門選擇。

究竟哪一種工具更能兼顧配息穩定度、下跌風險與成長性？本文將從這3大面向深入剖析，幫助你根據自身的喜好和風險承受能力，找到最適合的領息策略。

配息穩定度：3部分拆解配息 債券ETF優於高股息ETF

投資人選擇ETF時，配息的穩定度是關鍵考量，特別是以領息為主要目標的族群。影響配息穩定度的因素主要可分為3個部分：股利所得、已實現資本利得，以及收益平準金，以下分別說明。

1.股利所得 高股息ETF配息的穩定度取決於成分股是否具備穩定的盈餘與股利政策。相較之下，債券ETF的配息來自債息，債券是一種固定收益商品，只要所持有的債券未違約，便能穩定收取債息。 2.已實現資本利得 高股息ETF因投資於股票，價格上漲空間較大，更容易從資本利得中獲利。然而，資本利得具波動性，可能導致配息金額不穩定，這也是要納入考量的變因之一。 3.收益平準金 收益平準金的多寡取決於ETF的申購與贖回情況，以及受益人數的變化，難以掌握。因此，在選擇領息ETF時，不宜將收益平準金視為主要考量因素。

了解上述3個影響配息穩定度的因素後，我們以元大美債20年（00679B）和國泰永續高股息（00878）這兩檔季配息ETF為例，雖然近年來，00878 的配息表現優於00679B，且歷史表現不俗，但若以穩定度為主要考量，00679B仍略勝一籌。無論是在基準利率降至0%的2020至2021年，還是2022至2023年的升息期間，00679B的配息波動都不大。

另外，關於高股息ETF值得一提的是，雖然季配近期表現不錯，但月配高股息ETF狀況卻是相當慘澹，特別是2023年發行的3檔月配高股息ETF，率先出現配息大打折扣的現象，主要是投資熱潮消退，導致收益平準金減少，且資本利得表現也不佳。自2024年11月起，月配高股息ETF配息來源幾乎全來自股利，使得配息縮水，就此來看，發行時間較久、擁有較多資本利得的季配ETF，反而有不錯表現。

但要留意的是，近年00878和其他季配ETF，包括元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等，配息來源多來自資本利得，若未來1至2年高股息ETF表現持續低迷，季配的配息能力也可能衰退，因此，追求配息穩定的投資人，仍以債券ETF為主較為合適。

波動度與下跌風險：高股息ETF波動大 債券ETF下跌風險大

一般而言，債券被視為風險較低的投資工具，但在特定市場環境下，特別是利率波動劇烈時，長天期債券的價格可能出現較大波動，甚至超過股票。

為了降低投資組合的下跌風險，建議優先考慮中短天期（10年期以下）的債券ETF，並以投資等級債券和公債為主。這類債券對利率變動的敏感度較低，價格波動相對較小。如果投資者能承受稍高的風險，也可以考慮配置非投資等級債券，因其違約風險較高，所以相關產品通常也以中短天期為主。最後，高股息ETF的下跌風險通常高於中短天期債券ETF，但低於長天期債券。

股利與股價成長性：高股息ETF成長性較債券ETF更佳

成長性包括股利和資本利得，這是加分項，也是不少投資人容易模糊焦點的部份，像是當初一堆人買復華台灣科技優息（00929），原因除了月配外，就是覺得它很會漲，另外債券投資人增加也是，因為覺得領息的同時，還能賺到資本利得的增長，應先考慮前兩個面向後，再來考量成長性，是比較好的優先順序。

先從資本利得說起，很明顯是以股票為主的高股息ETF會勝出。至於配息成長性來說，高股息股票的配息高，通常是景氣好的時候，而債券配息增加是聯準會大幅升息的時候才比較有感，不過這發生的機率遠比高股息來得小，歷史數據來看，大概每10年才會出現一次，因此論成長性，應以高股息ETF為主。

總結而言...

以「配息穩定度」為重的投資人，可優先考慮債券ETF，特別是在市場利率變動不大的情況下，是不錯的選擇。 而若想「兼具配息和股價成長性」又有一定風險承受度的投資人，則可將高股息ETF作為主要領息工具。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。