00830資金「逢低買進」單月規模增加46億！專家：撐過這波震盪下半年會不錯

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普持續對加拿大、墨西哥及中國的祭出關稅措施，引發加拿大揚言斷電反制、中國則對美國多種食品反徵15%關稅，關稅戰爭越演越烈，市場擔憂將推升通膨、加深經濟衰退疑慮，美股遭遇大幅度修正，以科技股為主的費城半導體指數今年以來遭受重創，其對應的國內指標性ETF國泰費城半導體（00830）股價也難得出現3字頭，可觀察到近一個月(2/5~3/6)以來，00830規模增加超過新台幣46億，為跨國股票ETF之冠，顯見資金已悄悄進場撿便宜！專家表示，市場高檔震盪，但川普重視美股，不會讓股價跌跌不休，最近這麼低，可視為買進時機。

市場擔心川普進一步對於AI晶片設限高額關稅，使得半導體股今年遭遇重創，近期又傳出輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）正在測試英特爾的18A製程，雖兩間科技巨頭皆不願對此進行回應，但股價雙雙下跌，雖近兩日已有所反彈，但博通仍在半年線以下、輝達則摔落至年線以下。

不過這樣的狀態應不會持續太久，專家回顧過往數據表示，美國總統上任第一年通常都會上漲，目前短期因川普剛上任，陸續推行選舉時承諾的政見，喊價關稅下猛藥，因此美國市場歷經震盪，但觀察川普1.0的做法可見，川普非常重視股市，尤其他不斷喊話「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again），股市將是重要指標，長時間來看將繼續上攻。

「可以預測，只要撐過這波震盪，下半年會不錯！建議積極投資的投資人可慢慢分批進場。」專家指出，從川普大肆宣揚台積電增加美國投資1000億美元可以看出，他對於科技業的重視程度，以科技業為主的費城半導體受到關注，若以台灣指標性ETF國泰費城半導體（00830）來看，目前股價摔落至月線以下，睽違將近一年再見3字頭，投資人可透過定期定額分批進場，趁股價回檔時加碼布局。

跨國股票ETF 月增規模排行

資料來源：CMoney，2025/2/5~2025/3/6
資料來源：CMoney，2025/2/5~2025/3/6

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體 ETF 台積電 川普 科技股

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