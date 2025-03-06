有筆錢但要上班沒時間看盤該怎投資？小童：0050、006208最快、領息選債券跟高股息ETF

嗨大家好，我是小童！上禮拜我去剪頭髮的時候，跟我的設計師聊天。她問如果現階段手上有300~500萬資金的話，怎麼投資會比較好？所以打算把這個問題和當天的閒聊整理成更具體的建議來跟大家分享。

每個人都是不一樣的...

其實當天聊天時，有思考到，每個人對於風險的承受能力和人生的規劃都是截然不同的。因此，究竟怎樣的投資才是最好的，並沒有百分之百正確的答案。

會分成幾個重點來做分析...

固定支出的壓力

例如房貸、車貸、保險，甚至子女的教育費，或是出國旅遊的費用。

穩定的收入來源

你有穩定的收入來源，還是打算全職交易或從事業務性質的工作等等...這都會影響可參考的投資工具。

投資目標

你是期望配息還是價差？這其實都會產生非常不一樣的投資策略和最終結果。

因此才會，世界上很難有百分之百一定對的投資方法，因為每個人的處境和需求本來就非常不同。

會先以比較多人的現況來分享，也就是大約30~50歲的族群，通常在有一定存款的前提下，還有固定收入來支撐他們每個月的開銷和固定成本，同時扣除之後每個月都還有盈餘的這個族群來分享方法。

操作建議-週期放大

那基本上這個族群因為都有正職工作要做，所以看盤的時間一定是非常有限，很難即時掌握起漲或當下輪動最快的族群。因此在操作上，是比較建議...

1.放大操作週期

可能從原本的30分K、60分K、日線的進出，改成周線做一個比較中期的波段交易。

這樣的好處是，你比較不會忽多忽空，並且在實務操作上也比較不會因為短期的波動而影響到你主業的發展和家庭生活。

這就好比前陣子很飆的達邁，如果你看日線，會覺得上上下下、黑黑紅紅的一頭霧水。但如果你切到週線，瞬間就變得清楚很多。紅跟黑還有價格的轉折都會變得比較明瞭，然後還不用天天看盤。

因此，這也是我說適度放大周期有助於你做波段的原因。

尤其如果追蹤我比較久的朋友，應該都知道週線格局是什麼形態吧？沒錯，那就是特殊形態的第二招。所以有發現嗎？週期放大不只是一樣有機會抓到起漲飆股，而且在操作上也比較不用花太多時間盯盤。

操作建議-選股方向

選擇波動相對小、長期上漲機率大的商品

看這張圖就非常清楚：左邊是市值前200大跟市值200之後在10年的績效差異，右邊則是兩者在5年的績效差異。其實非常明顯可以看到，不論5年或10年，基本上市值前200大的股票，波動都比200之後的還要小。

為什麼？

因為市值越大，通常股本也越大，而股本越大就代表要拉抬這檔股票的資金量也要越多。

所以對於短線上來說，要拉這種股票的難度或成本相對而言也是比較高的。因此，這也是為什麼我們可以看到很多的飆股或投顧老師喊的股票幾乎都是中小型股居多，因為說實話這類的股票比較好拉。

這也造就了市值前後200在波動上差距的原因。當然，波動大往往也伴隨更大的獲利空間，所以不論是5年或10年，其實市值200之後的報酬率，都是比前200大的股票還要高的。

當然，投資不能只看報酬率，也要留意報酬跟風險之間的關係。不然買了一個波動超級高的商品，但報酬卻只比其他人高一點，那不是很不划算嗎？這時候我們就會帶到夏普值。那什麼是夏普值呢？

夏普值的定義

夏普值大家可以把它簡單想成是：一單位的風險可以換來多少的報酬。如果夏普值越高，那就代表這個投資是可以用相對合理的波動來換到安全的報酬。

因此，我們看到，雖然市值前200大的股票報酬是比200之後的還要低，但不論是5年或10年，其實夏普值都是比200之後還要高的。這就代表你投資市值前200大的股票所承擔的風險報酬，其實是比你投資200之後的股票還要好。

這就符合我們前面提到的第二點：選擇波動相對小、長期上漲機率大的商品。

甚至除了股票之外，像0050、006208跟近期新募集的009802，這其實都可以大大減少你選股的難度，網羅台股市值前幾大的優質企業！

重點結論＋投資是你生活的一部份！

尤其在改成周格局操作的情況之下，雜訊減少，就會很適合你有一筆資金在合理的區間內等待轉勢分批佈局。轉勢的教學之前也分享過非常多次，大家都可以回去複習我在農曆過年那段時間分享的影片，裡面都會有更多深入的教學分享！

如果是期望穩定領息的朋友，那其實現階段的債券ETF不論是00933B、00937B，甚至非投資等級債的00945B、00953B，這些都會是非常好的選擇。尤其現在很多的債券ETF、高股息ETF，以及我之前公開分享抄底的00929，也都已經在我們之前分享的關鍵區域開始出現轉勢，這都是大家可以在現在好好把握觀察的時機。

總之，有正職工作要做，然後有一定程度的固定開銷要支出的話，我還是會建議在沒有經過專業訓練的情況之下，去選擇相對保守的投資工具會比較適合。例如我們剛剛前面提到的市值型ETF、高股息ETF、債券ETF或部分滿足進場條件的市值前200大股票。

因為在我專職交易的過程中，以及這幾年的認知裡，我認為投資交易應該要是我們生活的一部分，而非盲目追求賺錢的工具。這就好比我認識的大戶也不少，資金量超過10億、50億的比比皆是。但你去想，那些真正賺到巨大財富、站在世界富豪排行榜上的人，有幾個是靠專職投資致富的呢？非常非常少。

所以我並不會因為我專職交易，就一直強調投資交易有多輕鬆、有多好賺，塑造一種聖人要趕快加入我、一同賺大錢的形象。老實說，網路上看到的這種大機率，多數都是靠著包裝出來的詐騙。我是真正知道這個壓力跟經歷，是一般人很難承受的，所以總是勸退大家，告訴大家好好專注在本業，把投資當副業就好。

尤其我們放眼黃仁勳、馬斯克、林百里、郭台銘等等的富豪，他們誰不是專注在自己的興趣、自己的本業，然後將它做到極致才變得富有的呢？所以我認為，一昧的追求靠投資交易致富，說真的還不如把投資交易當成生活的一部分，然後再慢慢地愛上它。這樣比較能讓你在發展本業的同時，也相對沒有壓力地享受到投資交易所帶來的成果！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。