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00918暴力配息、00713續發1.4、00919維持熱度、00922看績效 3月除息標的1次看！

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文發文時間為3月3日。

3月死亡之組第一階段公告告出爐！目前這些數據是「預估」，實際金額將在月中的第二階段公告。

元大台灣高息低波（00713）預估每單位配發1.4元，維持上季水準。

以今日收盤價55元計算，單季殖利率約2.55%，暴力年化殖利率高達10.18%。若想參與本次除息，最晚須在3月20日前買入並持有，隔日21日除息，股利預計在4月15日發放。

大華優利高填息30（00918）本季預估配發0.7元，相比上季減少0.14元，但單季殖利率仍然有3.02％，依舊非常暴力。

近期台股盤勢不好，加上上季也未順利完成填息，本季稍微調降配息，稀飯認為是非常合理的做法。

若想參與本季除息，最晚須在3月19日前買入並持有，並於20日除息，4月15日發放股利。

群益台灣精選高息（00919）則維持上季配息金額，本季預估配發0.72元，單季殖利率同樣也有3%以上，同樣暴力。

稀飯認為現階段維持配息金額，就很滿足了。除息日是3月18日，想參與本次除息，記得在17日前買入並持有，股利預計在4月15日發放。

半年配息的國泰台灣領袖50（00922）預估配發0.63元，相比去年下半年銳減0.37元，半年殖利率約2.92%。

00922的股利通常是一次高、一次低，所以這樣的表現是符合預期，投資00922，績效比殖利率更加重要哦！

本月首次配息的3檔月配息ETF-中信全球高股息（00963）中信亞太高股息（00964），前者預估配發0.055元，後者預估配發0.04元。3月18日除息，4月15日發放股利。

台新特選IG債10+（00980B）則預估配發0.053元，單月殖利率約0.52％。最後買進日為3月14日，除息日為17日，股利發放日為4月8日。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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